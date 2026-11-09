Sundowns Tawarkan Hossam Hassan Jaga Teknis Tim, Penawaran Baru Pasca Kekalahan Final CAF

Mantan pelatih timnas Mesir Hossam Hassan mendapat tawaran dari klub Afrika Selatan, Sundowns, pasca kehilangan jabatan di federasi setempat. Berikut rincian penawarannya.

Mantan Direktur Teknik timnas Mesir, Hossam Hassan, kini menjadi sorotan setelah menerima penawaran resmi dari klub Afrika Selatan, Sundowns, untuk memimpin arah teknis organisasi tersebut. Keputusan ini muncul tepat sehari setelah ia menyelesaikan perannya bersama tim nasional Mesir, yang berakhir resmi pada hari Sabtu lalu.

Detail Penawaran Kerja dan Waktunya

Sebuah sumber dari Uni Emirat Arab mengonfirmasi bahwa manajemen Sundowns mengajukan tawaran kepada Hossam Hassan untuk mengisi posisi kepemimpinan teknis kurang dari 24 jam setelah kekalahan timnas Mesir dari Union Alger di final Piala Super Afrika yang berlangsung kemarin Minggu. Penawaran ini datang di tengah situasi krusial di mana klub asal Afrika Selatan tersebut sedang berupaya mencari pelatih baru untuk mengarahkan fase berikutnya dari sejarah mereka.

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Analisis Posisi Sundowns Pasca Elimiasi

Langkah provokatif dari klub Afrika Selatan ini sangat dipengaruhi oleh serangkaian kegagalan besar yang mereka alami di kancah benua. Tawaran kepada Hossam Hassan menyusul setelah Sundowns tersingkir dari Liga Champions Afrika, yang semakin diperparah dengan hilangnya gelar Super Kontinental akibat kekalahan dari Union Alger. Kondisi ganda ini menempatkan tim dalam fase yang sangat membutuhkan penataan ulang total terhadap perangkat teknisnya agar dapat kembali bersaing di level tertinggi.

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Respons dan Strategi Keputusan Hossam

Situs berita yang merinci perkembangan ini menyebutkan bahwa Hossam Hassan menyambut baik tawaran yang diajukan oleh Sundowns dengan sikap positif. Namun, ia memilih untuk tidak memberikan jawaban final secara instan. Alih-alih segera menyetujui, Hossam Hassan berencana mengambil keputusan akhir mengenai tawaran tersebut dalam beberapa jam ke depan, sebuah strategi yang menunjukkan kedewasaan dalam menangani transisi karier antar-negara.

Perubahan Kepelatihan di Federasi Mesir

Federasi Sepak Bola Mesir telah secara resmi mengumumkan bahwa perjalanan Hossam Hassan bersama timnas telah berakhir pada hari Sabtu, menandai tutup buku bagi pelatih berusia 60 tahun tersebut. Dalam pengumuman yang sama, federasi menyerahkan tugas melatih tim nasional kepada Ali Maher. Keputusan ini secara definitif mengakhiri pengalaman panjang Hossam Hassan di bawah bendera timnas Mesir dan membuka babak baru bagi generasi berikutnya.