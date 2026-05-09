Sunderland vs Manchester United Sedang Tanding, Dapatkan Link Live Streaming Liga Inggris, Tempat Menonton

Manchester United Football Club (MUFC) gagal meraih kemenangan keempat beruntun usai ditahan imbang tanpa gol oleh Sunderland pada laga Liga Inggris pekan ke-32 pada Sabtu (9/5/2026) malam WIB. Meski hanya mengantongi satu poin, MU tetap mengamankan posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 65 poin. Sunderland terpuruk di posisi ke-12 dengan koleksi 48 poin. Kemenangan tipis tersebut berbalik setelah MU hampir kecolongan dengan nyaris kebobolan gol di menit awal laga. Belum cukup, MU juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya di sepanjang laga.

Sedangkan Sunderland terpuruk di posisi 12 dengan koleksi 48 poin. Pada laga ini, pelatih Manchester United Ruben Amorim memberikan kesempatan kepada Joshua Zirkzee dan Mason Mount untuk main sejak menit pertama. MU hampir kecolongan di awal laga. Noah Sadiki lolos dan berhadapan langsung dengan kiper Senne Lammens.

Beruntung bagi MU, Lammens cekatan dan bisa menebak arah bola sehingga gagal peluang Sadiki. Peluang emas pertama MU di laga ini didapat Amad Diallo. Sayangnya tembakan melengkung pemain asal Pantai Gading itu masih belum menemui sasaran. Zirkzee juga mendapat peluang di pertengahan babak pertama.

Akan tetapi sundulan pemain asal Belanda itu masih melambung. Skor 0-0 mengakhiri babak pertama. Memasuki babak kedua, pertandingan makin seru. Lammens kembali dipaksa bekerja keras mengamankan gawangnya dari usaha pemain depan Sunderland Brian Brobbrey.

Peluang matang didapat Sunderland di menit 71. Aksi Lutsharel Geertruida hampir merobek jala MU. Beruntung bagi Setan Merah. Tembakannya masih mengenai tiang gawang.

MU sendiri kesulitan menciptakan peluang berbahaya ke gawang Sunderland. Bahkan tembakan ke arah gawang pertama baru tercipta di akhir pertandingan saat sepakan Matheus Cunha bisa ditepis kiper Robin Roefs. Sunderland: Robin Roefs, Geertruida, Mukiele, Alderete, Mandava, Sadiki, Xhaka, Hume, Le Fee, Talbi (Angulo 79'), Brobbey Manchester United: Lammens, Mazraoui, Maguire, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Mainoo, Mount, Diallo (Mbeumo 75'), Bruno Fernandes, Cunha, Zirkzee (Dorgu 65')





