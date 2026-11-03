Sunarto Lantik Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Anggota BPK

Ketua Mahkamah Agung Sunarto melantik Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai anggota BPK periode 2026-2031 setelah persetujuan DPR.

Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengambil sumpah jabatan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2026-2031 pada hari ini, Selasa (3/10/2026). Rangkaian acara diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 118/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Proses Sumpah dan Pelantikan BPK

Setelah pembacaan surat keputusan, Sunarto memandu langsung kedua pejabat baru tersebut untuk mengucapkan sumpah jabatan. Sunarto membacakan teks sumpah yang menekankan integritas dalam menjalankan tugas negara. "Demi Allah saya bersumpah dengan sungguh-sungguh, bahwa saya untuk menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan langsung atau tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga," ujar Sunarto saat memandu pembacaan sumpah jabatan yang diikuti oleh kedua anggota BPK, Selasa (3/10/2026).

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Sumpah kedua menyoroti kewajiban untuk menolak penerimaan harta. "Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan memenuhi kewajiban anggota BPK dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab," tambahnya.

Usai mengucapkan sumpah, kedua anggota BPK tersebut melangkah menuju meja penandatanganan untuk meresmikan dokumen pelantikan secara resmi. Proses ini menandai berakhirnya masa transisi menuju kepengurusan baru di lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen.

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Profil dan Latar Belakang Calon

Nyoman Adhi bukan orang baru di institusi pemeriksa. Ia sempat menjadi Anggota I BPK sejak April 2022, sehingga memiliki pengalaman langsung dalam audit pemerintahan. Kedatangan kembali Nyoman ke kursi BPK memperkuat kontinuitas kerja di lembaga tersebut.

Sementara itu, Khaidir Abdurrahman sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI (Persero). Dirinya juga pernah menerima amanah sebagai Anggota DPR Komisi IX pada 2014-2019, memberikan latar belakang kebijakan publik yang relevan untuk tugas pengawasan anggaran.

Persetujuan DPR dan Uji Kepatutan

Pada 6 Oktober 2026, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dari Komisi XI terkait calon anggota BPK periode 2026-2031. Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan Rapat Paripurna ke-9, Selasa (6/10/2026), menanyakan apakah laporan hasil fit and proper test dari Komisi XI terkait anggota BPK RI periode 2026-2031 dapat disetujui.

Pertanyaan tersebut dijawab setuju oleh para anggota DPR. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa dua sosok tersebut menjadi calon BPK didasarkan pada keputusan rapat internal dan hasil musyawarah antara anggota Komisi XI setelah dilakukan fit and proper test.

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"Setelah melakukan fit and proper test, Komisi XI DPR melaksanakan rapat internal pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat untuk menyetujui dan menetapkan dua calon anggota BPK-RI terpilih periode 2026-2031," kata Misbakhun. Langkah ini memastikan bahwa kedua anggota baru telah lolos proses seleksi ketat sebelum dilantik.