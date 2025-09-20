Sumur Tujuh: Saksi Bisu Sejarah di Tepi Pantai Tanjung Langka, Bangka Tengah

Menjelajahi jejak sejarah Sumur Tujuh di Bangka Tengah, sebuah situs yang menyimpan kisah getir produksi garam di masa pendudukan Jepang. Situs ini kini menjadi warisan penting dan simbol ketahanan masyarakat lokal.

Waktu baca 6 menit. Situs Sejarah Sumur Tujuh , sumber garam di masa pendudukan Jepang pada 1943 di Pantai Tanjung Langka , Bangka Tengah , Bangka Belitung, Sabtu (20/9/2025). ANTARA/Ahmadi/aa. Setiap tetes garam yang dihasilkan kala itu seakan menyimpan kisah getir, tentang bagaimana sebuah pulau kecil ikut terjerat dalam pusaran perang dunia.

Koba, Babel, (ANTARA) - Di pesisir Tanjung Langka, Kecamatan Koba, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tujuh lubang berdiameter satu meter lebih masih bertahan meski usianya sudah melewati delapan dekade. Lubang-lubang itu dikenal dengan nama Sumur Tujuh. Dari kejauhan, wujudnya tampak sederhana, sekadar lingkaran batu yang dibiarkan di tepi pantai. Namun, semakin dekat, kesunyian yang menyelubunginya seakan menyimpan gema masa lalu. Dinding sumur yang tebal dan dilapisi lumut itu menjadi saksi bisu dari satu babak sejarah yang jarang dibicarakan, yaitu upaya Jepang memproduksi garam di Pulau Bangka pada masa Perang Dunia II. Tak banyak catatan resmi yang tersisa, tetapi keberadaan tujuh unit sumur yang dibangun berjejer ini seperti membuka jendela kecil menuju masa ketika sebuah pulau kecil ikut terseret arus besar peperangan global. Sumur Tujuh memang lubang-lubang tua di tepi pantai, tapi bagi masyarakat Bangka Tengah, situs itu adalah warisan yang menyimpan kisah getir masa pendudukan, sekaligus menjadi penanda pentingnya menjaga ingatan sejarah lokal. Di sanalah pasir, ombak, dan angin bersekongkol untuk terus merawat jejak, meski perlahan waktu berusaha menghapusnya.\Sumur Tujuh, dengan struktur melingkar dari batu yang kokoh, berdiri tegak di tepi Pantai Tanjung Langka. Setiap sumur, meskipun kini sebagian tertutup pasir dan lumut, tetap memancarkan aura sejarah yang kuat. Keberadaannya bukan hanya sekadar bukti fisik dari masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat akan kerasnya kehidupan di masa pendudukan Jepang. Pada masa itu, Pulau Bangka menjadi salah satu lokasi strategis bagi Jepang dalam memenuhi kebutuhan garam untuk mendukung aktivitas militer mereka. Garam, sebagai bahan penting dalam pengawetan makanan dan keperluan lainnya, menjadi komoditas vital yang harus diproduksi secara efisien. Itulah sebabnya, Sumur Tujuh dibangun, sebagai bagian dari upaya ekstraksi garam dari air laut yang kaya mineral.\Proses pembuatan garam di Sumur Tujuh melibatkan pengambilan air laut, yang kemudian diuapkan dengan memanfaatkan panas matahari. Air laut dimasukkan ke dalam sumur-sumur ini, lalu dibiarkan menguap secara alami. Garam yang mengkristal kemudian dikumpulkan, menandakan berakhirnya satu siklus produksi. Metode ini, meskipun sederhana, sangat bergantung pada kondisi cuaca. Sinar matahari yang terik dan angin yang berhembus kencang adalah kunci keberhasilan produksi garam. Namun, di balik efisiensi produksi, terdapat penderitaan dan kerja keras yang tak terhitung dari para pekerja lokal. Mereka dipaksa bekerja keras di bawah tekanan dan pengawasan ketat tentara Jepang. Kisah-kisah getir ini, yang mungkin tidak tercatat secara detail dalam sejarah resmi, hidup dalam ingatan masyarakat setempat. Sumur Tujuh, dengan demikian, bukan hanya sebuah situs bersejarah, melainkan juga monumen yang memperingati ketahanan dan perjuangan masyarakat Bangka Tengah di masa sulit.\Saat ini, meskipun Sumur Tujuh tidak lagi berfungsi sebagai tempat produksi garam, situs ini tetap menjadi daya tarik wisata dan objek penelitian sejarah. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat berupaya melestarikan situs ini sebagai bagian dari warisan budaya. Upaya konservasi meliputi pembersihan rutin, perbaikan struktur, dan penyusunan informasi sejarah yang lebih lengkap untuk pengunjung. Selain itu, Sumur Tujuh juga menjadi simbol pentingnya menjaga ingatan kolektif. Mengingat masa lalu, termasuk masa pendudukan Jepang, membantu masyarakat memahami sejarah mereka secara lebih mendalam dan memperkuat identitas lokal. Situs ini menjadi pengingat bahwa sejarah adalah bagian dari kehidupan yang terus berjalan, dan bahwa setiap tempat memiliki cerita uniknya sendiri yang patut untuk dihargai dan dilestarikan





Sumur Tujuh Bangka Tengah Sejarah Lokal Pendudukan Jepang Pantai Tanjung Langka

