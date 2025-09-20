Sumur Tujuh: Kisah Getir Produksi Garam di Masa Pendudukan Jepang di Bangka Tengah

Mengungkap sejarah kelam di balik Sumur Tujuh, situs bersejarah di Bangka Tengah, yang menjadi saksi bisu eksploitasi sumber daya alam Pulau Bangka oleh Jepang pada masa Perang Dunia II. Artikel ini mengulas tentang upaya produksi garam yang sarat penderitaan, semangat juang masyarakat, dan pentingnya pelestarian warisan sejarah.

Waktu baca 6 menit. Situs Sejarah Sumur Tujuh , sumber garam di masa pendudukan Jepang pada 1943 di Pantai Tanjung Langka, Bangka Tengah , Bangka Belitung, Sabtu (20/9/2025). ANTARA/Ahmadi/aa. Setiap tetes garam yang dihasilkan kala itu seakan menyimpan kisah getir, tentang bagaimana sebuah pulau kecil ikut terjerat dalam pusaran perang dunia.

Koba, Babel, (ANTARA) - Di pesisir Tanjung Langka, Kecamatan Koba, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tujuh lubang berdiameter satu meter lebih masih bertahan meski usianya sudah melewati delapan dekade. Lubang-lubang itu dikenal dengan nama Sumur Tujuh. Dari kejauhan, wujudnya tampak sederhana, sekadar lingkaran batu yang dibiarkan di tepi pantai. Namun, semakin dekat, kesunyian yang menyelubunginya seakan menyimpan gema masa lalu. Dinding sumur yang tebal dan dilapisi lumut itu menjadi saksi bisu dari satu babak sejarah yang jarang dibicarakan, yaitu upaya Jepang memproduksi garam di Pulau Bangka pada masa Perang Dunia II. Tak banyak catatan resmi yang tersisa, tetapi keberadaan tujuh unit sumur yang dibangun berjejer ini seperti membuka jendela kecil menuju masa ketika sebuah pulau kecil ikut terseret arus besar peperangan global. Sumur Tujuh memang lubang-lubang tua di tepi pantai, tapi bagi masyarakat Bangka Tengah, situs itu adalah warisan yang menyimpan kisah getir masa pendudukan, sekaligus menjadi penanda pentingnya menjaga ingatan sejarah lokal. Di sanalah pasir, ombak, dan angin bersekongkol untuk terus merawat jejak, meski perlahan waktu berusaha menghapusnya. Situs bersejarah Sumur Tujuh ini menjadi pengingat akan kerasnya masa lalu, saat Jepang memanfaatkan sumber daya alam Pulau Bangka untuk kepentingan perang. Pemandangan di sekitar sumur ini masih sangat alami. Suara deburan ombak yang beradu dengan pasir putih, hembusan angin yang sepoi-sepoi, serta rimbunnya pepohonan di sekitar, menciptakan suasana yang kontras dengan ingatan akan kerja paksa dan penderitaan yang dialami masyarakat setempat saat itu. Sumur Tujuh bukan hanya sekadar situs sejarah, tetapi juga representasi dari ketahanan masyarakat Bangka Tengah. Mereka berhasil bertahan hidup di tengah kesulitan, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Produksi garam yang dilakukan di Sumur Tujuh saat itu adalah bukti nyata dari semangat juang dan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap situasi yang sulit. Kisah Sumur Tujuh juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan merawat warisan sejarah. Melalui situs ini, generasi muda dapat belajar tentang masa lalu, menghargai perjuangan nenek moyang, dan mengambil pelajaran berharga untuk masa depan. Upaya pelestarian situs ini adalah kunci untuk menjaga agar kisah Sumur Tujuh tetap hidup dan terus menginspirasi. Pemerintah daerah setempat dan masyarakat harus bersinergi untuk melakukan konservasi, edukasi, dan promosi terhadap situs ini. Konservasi dapat dilakukan dengan memperbaiki struktur sumur, menjaga kebersihan lingkungan, dan menyediakan informasi yang memadai bagi pengunjung. Edukasi dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan sekolah, seminar, dan lokakarya tentang sejarah Sumur Tujuh. Promosi dapat dilakukan melalui media sosial, website, dan kegiatan pariwisata. Dengan demikian, Sumur Tujuh akan terus menjadi saksi bisu sejarah, sekaligus menjadi aset berharga bagi pengembangan pariwisata dan pendidikan di Bangka Tengah. Sumur Tujuh menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan, simbol ketahanan dan semangat juang masyarakat Bangka Tengah. Situs ini adalah monumen hidup yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sejarah dan menghargai perjuangan mereka yang telah berkorban. Warisan ini tidak hanya milik masyarakat Bangka Tengah, tetapi juga milik bangsa Indonesia. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya





antaranews / 🏆 6. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Sumur Tujuh Bangka Tengah Pendudukan Jepang Perang Dunia II Sejarah Lokal Garam Warisan Sejarah

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bangka Tengah subsidi premi BPJAMSOSTEK bagi pekerja perkebunanPemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan subsidi pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bagi pekerja ...

Baca lebih lajut »

Jepang: Mengapa banyak perempuan Jepang berusia di atas 100 tahun?Jumlah warga Jepang yang berusia seratus tahun naik jadi 99.763 pada September, dengan 88 persen di antaranya adalah perempuan. Mengapa ada banyak perempuan Jepang berusia di atasi 100 tahun dan mengapa ada yang meragukan angka-angka tersebut?

Baca lebih lajut »

Jejak Garam Jepang di Pesisir Tanjung Langka KobaDi pesisir Tanjung Langka, Kecamatan Koba, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tujuh lubang berdiameter satu meter lebih masih bertahan meski ...

Baca lebih lajut »

Sumur Tujuh: Saksi Bisu Sejarah di Tepi Pantai Tanjung Langka, Bangka TengahMenjelajahi jejak sejarah Sumur Tujuh di Bangka Tengah, sebuah situs yang menyimpan kisah getir produksi garam di masa pendudukan Jepang. Situs ini kini menjadi warisan penting dan simbol ketahanan masyarakat lokal.

Baca lebih lajut »

Sumur Tujuh: Jejak Produksi Garam Jepang di Bangka TengahSitus sejarah Sumur Tujuh di Pantai Tanjung Langka, Bangka Tengah, Bangka Belitung, menjadi saksi bisu produksi garam oleh Jepang pada masa Perang Dunia II. Tujuh lubang sumur menyimpan kisah getir pendudukan dan pentingnya menjaga ingatan sejarah lokal.

Baca lebih lajut »

Bangka Tengah gelar aksi bersih sampah peringati 'World Cleanup Day'Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar aksi bersih sampah secara massal di enam kecamatan dalam rangka memperingati ...

Baca lebih lajut »