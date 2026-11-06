Sumsel United Hadirkan Tiket Gratis untuk Masyarakat Sumatera Selatan

Sumsel United membuka akses gratis bagi masyarakat Sumatera Selatan untuk menonton pertandingan terhadap PSIS Semarang di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring pada 7 November 2026.

Klub sepak bola Sumsel United resmi mengumumkan program khusus yang bertujuan untuk mendekatkan tim dengan akar masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Program ini akan diterapkan pada pertandingan terakhir putaran pertama Championship 2026/2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 7 November 2026. Laskar Juaro akan menjamu PSIS Semarang di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, dengan memberikan kesempatan kepada warga setempat untuk menyaksikan laga tersebut secara gratis.

Mekanisme Tiket Gratis Online

Manajemen Sumsel United menerapkan sistem pemesanan tiket online yang wajib diikuti oleh seluruh penonton sesuai dengan regulasi resmi dari pihak liga. Erick, selaku representasi manajemen yang memberikan keterangan resmi pada Jumat, 6 November 2026, menjelaskan bahwa mekanisme pemesanan tidak mengalami perubahan signifikan dari pertandingan sebelumnya. Masyarakat diminta untuk tetap melakukan proses pemesanan tiket melalui saluran resmi yang tersedia, namun tidak akan dikenakan biaya apapun atau dikenai harga nol rupiah.

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Kebijakan ini diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan pengelolaan kerumunan massa yang ditetapkan oleh otoritas liga. Meskipun tiket dibagikan secara gratis, para penonton tetap harus memiliki validasi tiket digital sebagai tanda kehadiran. Langkah ini dianggap efektif untuk mengendalikan jumlah penonton sekaligus memastikan bahwa atmosfer di dalam stadion tetap terorganisir dengan baik selama berlangsungnya pertandingan.

Dedikasi Manajemen Klub Terhadap Suporter

Program bertajuk "Sumsel United untuk Semua" ini merupakan wujud nyata komitmen manajemen klub dalam melibatkan masyarakat luas dalam setiap perjalanan tim. Erick menegaskan bahwa dukungan suporter memiliki peran vital dan sangat penting, terutama ketika tim menjalani laga kandang di hadapan pendukung sendiri. Kehadiran masyarakat di tribun bukan sekadar menjadi penonton pasif, tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari energi, semangat, dan perjuangan yang dibangun bersama oleh pemain dan suporter.

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Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah penonton secara signifikan dan menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih meriah serta penuh semangat. Dukungan penuh dari tribun diperkirakan akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain saat menghadapi tekanan lawan. Manajemen percaya bahwa sinergi antara tim dan penonton dapat menciptakan performa terbaik di lapangan hijau.

Kebijakan Pembagian Zona Tribun

Untuk mengatur kehadiran penonton dengan lebih tertib, Sumsel United menyediakan dua pilihan zona tribun yang memiliki karakteristik berbeda. Tribun timur dibuka secara umum untuk masyarakat umum dan suporter setia yang ingin datang langsung ke venue pertandingan. Sementara itu, tribun barat atas secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat pecinta sepak bola yang mengenakan jersey resmi Sumsel United.

Pemisahan zona ini bertujuan untuk menciptakan visual yang solid dan mendukung di kalangan suporter, sekaligus menjaga ketertiban di area stadion lainnya. Harapannya, melalui program inklusif ini, masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk datang langsung dan memberikan dukungan penuh kepada para pemain. Aksi dukungan dari tribun diharapkan mampu menjadi faktor psikologis yang menguntungkan bagi Sumsel United dalam persaingan di liga.