Sumitro Djojohadikusumo: Begawan Ekonomi yang Mengintegrasikan Ilmu, Filsafat, dan Praktek

Artikel ini mengupas kehidupan gagasan Sumitro Djojohadikusumo sebagai economics statesman yang menggabungkan pengaruh Marx, Schumpeter, Keynes, dan Tinbergen dengan pengalaman praktis, serta relevansinya bagi kebijakan ekonomi Indonesia saat ini.

Muhammad Chatib Basri, seorang Visiting Scholar di Center for International Development, Harvard University, mengenang Sumitro Djojohadikusumo sebagai Begawan Ekonomi Indonesia yang memor shaping generasi teknokrat Indonesia.

Sumitro mengintegrasikan ilmu ekonomi dengan filsafat, politik, dan sejarah untuk merancang kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Sebagai menteri, ia mendorong industrialisasi dan afirmasi pengusaha pribumi guna membangun martabat bangsa yang mandiri. Ruang tamu di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, berpose dengan kursi-kursi rapi yang terjadikan untuk percakapan yang bernapas. Pada pagi 29 Maret 1999, saya bertemu Sumitro yang berjalan pelan dengan tongkat, berkacamata, mengenakan jas bertekstur kotak halus, kemeja putih, dan dasi rapi.

Ia menyambut saya hangat setelah fax undangan tak terduga, padahal saya hanyamahasiswa doktoral di ANU. Bagi mahasiswa ekonomi, Sumitro adalah legenda: pendiri FEUI, Begawan Ekonomi, pejuang, politikus, mantan menteri. Percakapan mengalir ringan namun padat. Ia menanyakan kemajuan disertasi, situasi ekonomi Indonesia, kemudian meloncat ke novel dan buku sastra Prancis.

Ia mengambil buku Reflections on André Malraux dari rak, mengagumi Malraux yang lebih beraksi dibanding Sartre yang hanya berbicara. Hal ini mencerminkan visi Sumitro sebagai man of action yang pernah bergabung dengan PRRI/Permesta. Bagi Sumitro, ekonomi adalah alat membangun bangsa-political economy tentang kekuasaan, moral, dan pilihan manusia. Ia menyerap berbagai pengaruh selama doktor di Rotterdam (NEH) dan studi di Sorbonne.

Dari Marx, kesadaran struktur dan ketimpangan; dari Schumpeter, wirausaha sebagai motor inovasi; dari Knight, ketidakpastian kebijakan menghasilkan ekonomi biaya tinggi; dari Chamberlin, kosakata untuk dominasi Big Five Belanda; dari Keynes, pasar tidak selalu menyeimbangkan, fiskal adalah alat politik untuk keadilan. Jan Tinbergen memperkenalkan pendekatan kuantitatif dan model perencanaan kebijakan. Sumitro bukan dogmatis: kegagalan pasar di negara berkembang sering berakar dari ketimpangan struktural dan kelemahan institusi. Semua pengaruh itu berpadu dalam pandangannya: ekonomi harus dilihat dalam kerangka sosial dan institusional.

Dalam pidato pengukuhan 1953 dan buku Ekonomi Pembangunan 1955, ia menekankan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas tak terpisah dari sejarah dan institusi. Warisannya tetap relevan dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang manusiawi dan berkelanjutan di Indonesia





