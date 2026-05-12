Sumber Berita: Antara Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur Pantau Kecelakaan Kapal Angkutan WNI di Malaysia

Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau penanganan kecelakaan kapal yang mengangkut sejumlah warga negara Indonesia (WNI) di perairan Barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia, Senin 11 Mei 2026 seperti dilansir Antara. Direktorat Pelindungan WNI dan BHI Kemlu Heni Hamidah menjelaskan bahwa otoritas SAR dan Polis Maritim Malaysia telah rescuing 23 WNI yang terdiri dari 16 laki-laki dan tujuh perempuan, berusia antara 21 hingga 48 tahun.

"Berdasarkan informasi dari otoritas Malaysia, kapal tradisional tersebut mengalami kecelakaan saat membawa sejumlah warga asing yang diduga akan memasuki wilayah Malaysia untuk tujuan bekerja," kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu Heni Hamidah melalui pesan singkat, Selasa 12 Mei 2026. Ia menjelaskan otoritas SAR dan Polis Maritim Malaysia telah menyelamatkan 23 WNI yang terdiri dari 16 laki-laki dan tujuh perempuan, berusia antara 21 hingga 48 tahun.

Seluruh korban selamat telah dibawa ke Markas Operasi Pasukan Polis Marin Kampung Acheh, Perak, untuk penanganan lebih lanjut.

"Pihak otoritas Malaysia saat ini masih melanjutkan operasi pencarian terhadap penumpang lain yang diduga masih hilang. Berdasarkan informasi sementara, terdapat sekitar 14 orang yang masih dalam pencarian," ujar Heni. KBRI Kuala Lumpur telah berkoordinasi dengan Polis Maritim Malaysia terkait penanganan para WNI korban kecelakaan.

'KBRI juga akan memberikan fasilitasi kekonsuleran dan dokumen perjalanan bagi para WNI sesuai kebutuhan," katany





