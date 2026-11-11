Sumatera Utara Siapkan Peraturan Larangan Vegan Rokok Elektrik Sebelum Akhir November 2026

Pemerintah provinsi Sumatera Utara mengajak DPRD untuk menyetujui perda larangan vape, termasuk penjualan dan peredaran, dengan solusi kredit bagi pedagang terdampak.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut dan DPRD akan mengesahkan peraturan daerah larangan rokok elektrik atau vape sebelum akhir November 2026. Rencana ini menargetkan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya di daerah tersebut.

Peraturan Larangan Hingga Seluruh Wilayah

Peraturan daerah (Perda) yang akan disahkan mencakup larangan penjualan, peredaran, dan penggunaan rokok elektrik bagi semua warga Sumatera Utara. Gubernur menegaskan bahwa setelah disahkan, penggunaan vape tidak lagi diizinkan di seluruh wilayah provinsi, termasuk di lingkungan aparatur sipil, non-ASN, dan pegawai BUMD.

Also read Rel Kereta Api Sepanjang 200 Meter di Langkat Hilang Dicuri

Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019

Perda ini merupakan revisi dari Perda Provinsi Sumut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Terminasi tambahan tentang larangan rokok elektrik akan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan narkotika saat ini di Sumatera Utara.

Solusi Kredit bagi Pedagang Vape Terdampak

Gubernur menambahkan bahwa Pemerintah provinsi sedang menyiapkan bantuan kredit usaha rakyat (KUR) melalui Bank Sumut untuk pedagang vape yang terkena dampak kebijakan. Penentuan besaran bunga dan pembayaran masih dalam proses, terlebih tentang apakah bunga akan ditanggung sepenuhnya atau sebagian oleh pemprov.

Advertisement

Peran DPRD dan Waktu Penyetujuan

Anggota DPRD Sumut, Aripay Tambunan, menegaskan bahwa rancangan perda direvisi dan menjadi prioritas pembahasan. Ia berharap peraturan dapat disahkan sebelum 30 November 2026, agar pelarangan rokok elektrik dapat dilaksanakan tepat waktu.

Implementasi Instruksi Gubernur Nomor 188.54/3/INST/2026

Instruksi Gubernur Nomor 188.54/3/INST/2026, dikeluarkan pada 3 Juni 2026, menegaskan larangan vape kepada seluruh bupati dan wali kota Sumatera Utara. Penerapan instruksi ini menandai langkah konkrit pemerintah provinsi dalam menegakkan larangan rokok elektrik di daerah tersebut.