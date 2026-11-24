Sultan mengklarifikasi wacana tiga wakil presiden bukan untuk pengganti Gibran, melainkan konsep jangka panjang pemerataan wilayah sejak 2019 yang butuh amendemen.

Sultan Hamengkubuwono X secara tegas mengklarifikasi bahwa usulan penambahan jumlah Wakil Presiden menjadi maksimal tiga orang bukanlah rencana mendesak untuk mengisi kekosongan jabatan pasca- Gibran Rakabuming Raka.

Keputusannya ini menegaskan bahwa ide tersebut merupakan gagasan strategis jangka panjang yang sudah dilontarkan sejak tahun 2019 untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan di seluruh nusantara tanpa terkecuali.

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Wacana Tidak Untuk Posisi Gibran

Sultan Hamengkubuwono X menegaskan bahwa wacana penambahan jumlah wakil presiden ini tidak ditujukan untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka atau diterapkan dalam waktu dekat.

Presiden daerah Yogyakarta ini menjelaskan bahwa ia sudah menyampaikan ide tersebut pada tahun 2019 dan rekaman videonya masih dapat diverifikasi sebagai bukti bahwa pemikiran ini sudah lama menjadi bagian dari konsep kepemimpinannya.

Ia menekankan bahwa gagasan ini bukan upaya sensasionalistis di tengah dinamika politik pengisian kursi Wakil Presiden, melainkan murni untuk perbaikan sistem kepemimpinan nasional.

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Mekanisme Pembagian Wilayah Kerja

Konsep yang diajukan adalah adanya maksimal tiga Wakil Presiden yang masing-masing bertanggung jawab atas pengelolaan dan koordinasi untuk kawasan Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.

Usulan ini berangkat dari karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan luas dengan ribuan pulau serta keberagaman suku, budaya, dan tantangan pembangunan yang berbeda di setiap daerah.

Sultan menilai keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan daerah sangat penting agar pemerintahan dapat menjangkau seluruh wilayah secara lebih optimal dan merata.

Proses Konstitusional yang Diperlukan

Sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini telah diatur dalam konstitusi, sehingga penambahan jumlah wakil presiden tidak bisa diterapkan secara instan tanpa tahapan hukum yang ketat.

Jika suatu saat muncul keinginan mengubah sistem tersebut, diperlukan kajian mendalam, proses konstitusional, serta kesepakatan kebangsaan yang luas di antara seluruh elemen masyarakat.

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Sultan mengakui bahwa gagasan ini terdengar tidak biasa karena menyimpang dari sistem yang selama ini dikenal, namun ia terbuka terhadap kritik untuk menguji validitas konsep ini.

Kritik Pakar Tata Negara

Pakar politik dari Citra Institute, Efriza, menilai pembagian tugas pengawasan wilayah sebenarnya sudah dapat dilakukan melalui struktur kementerian tanpa harus menambah jumlah wakil presiden secara konstitusional.

Ia mencontohkan Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memiliki tiga wakil menteri dengan pembagian wilayah kerja spesifik untuk Barat, Tengah, dan Timur.

Efriza juga menyinggung peran Gibran Rakabuming Raka sebelumnya dalam mengoordinasikan percepatan pembangunan di Papua sebagai contoh koordinasi wilayah yang sudah berjalan.

Tujuan Efektivitas Pemerintahan

Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan bahwa tujuan utamanya bukan sekadar memperdebatkan jumlah jabatan, melainkan mencari sistem yang membuat pemerintah lebih efektif dan hubungan pusat daerah lebih baik.

Ia berharap masyarakat di seluruh wilayah Indonesia merasa memiliki kesempatan, harapan, dan masa depan yang sama dalam republik ini tanpa ada pihak yang terabaikan.