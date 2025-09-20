Sultan Najamudin Resmikan Tugu Keadilan Ekologis di Sumba Timur, Momentum Penting Perjuangan Lingkungan

Ketua DPD RI meresmikan Tugu Keadilan Ekologis di Sumba Timur, NTT, sebagai simbol upaya mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan. Acara ini juga menjadi momentum Deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia dan puncak Pekan Raya Lingkungan Hidup.

Minggu, 21 September 2025 04:53 WIB. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meresmikan Tugu Keadilan Ekologis di Waingapu, Sumba Timur , Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (20/9/2025). Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meresmikan Tugu Keadilan Ekologis di Waingapu, Sumba Timur , Nusa Tenggara Timur (NTT). Peresmian ini menjadi simbol upaya mewujudkan Astacita Presiden Prabowo untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sultan menyampaikan dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu, bahwa peresmian yang digelar pada Sabtu (20/9) juga menjadi momentum Deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia. Agenda tersebut juga merupakan puncak Pekan Raya Lingkungan Hidup Ke-14 yang diselenggarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama lebih dari 800 aktivis lingkungan dari seluruh Indonesia serta beberapa perwakilan dunia. Sultan menegaskan bahwa tugu ini bukan hanya sebuah monumen, tetapi juga simbol perjuangan martabat bangsa. Beliau menekankan bahwa keadilan ekologis mencakup hak sungai untuk mengalir tanpa polusi, hak hutan untuk tumbuh tanpa pembakaran, serta hak setiap makhluk hidup untuk eksis dalam keseimbangan yang adil. 'Melalui Tugu Keadilan Ekologis, kita menegaskan bahwa perjuangan ekologis merupakan perjuangan martabat bangsa. Ini adalah wujud kolaborasi rakyat, aktivis, dan negara,” ujarnya. Sultan juga menambahkan bahwa DPD RI telah mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas, yaitu RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat. Kedua RUU ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam menghadapi ancaman krisis iklim sekaligus melindungi ruang hidup masyarakat adat. Agenda ini selaras dengan Astacita Ke-8 Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya lingkungan hidup berkelanjutan. Dalam visi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, mendorong ekonomi hijau, dan menjaga keanekaragaman hayati. Sultan menekankan bahwa arah perjuangan ekologis harus melibatkan negara, rakyat, dan masyarakat sipil secara bersama, yakni mendengarkan aspirasi rakyat sekaligus suara alam yang harus dijaga,” tambahnya. Peresmian tugu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Sultan B Najamudin bersama tokoh-tokoh daerah, termasuk tiga anggota DPD RI dari NTT, yaitu Abraham Paul Liyanto, Hilda Manafe, dan Angelius Wake Kako, serta ustadz Zuhri M Zyasali dari Bangka Belitung. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Bupati Sumba Barat Daya Ratu Wulla, Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani, serta perwakilan dari Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat. Acara tersebut berlangsung meriah dengan adanya karnaval budaya dari empat kabupaten di Pulau Sumba, yang diikuti oleh ribuan warga. Puluhan penunggang kuda Sandelwood yang mengenakan busana adat ikut memeriahkan parade, disusul dengan penanaman pohon cendana bersama Sultan dan tokoh masyarakat sebagai simbol pelestarian flora endemik. Sebelum acara utama, Wakil Gubernur Bengkulu periode 2013-2015 ini juga melakukan kunjungan ke rumah adat Sumba, berdialog dengan para ibu penenun, dan membagikan buku kepada anak-anak sekolah. Sultan berpendapat bahwa tanggal 20 September harus menjadi pengingat bagi bangsa bahwa bumi merupakan amanah yang harus diwariskan dalam kondisi yang lebih baik. Beliau mengajak seluruh pihak untuk memastikan perjuangan ekologis tidak berhenti pada seremoni belaka, tetapi menjadi gerakan nasional.“Sumba adil bagi alam, alam adil bagi manusia. Di situlah letak keadilan sejati,” kata Sultan. Peresmian Tugu Keadilan Ekologis di Sumba Timur ini menandai komitmen kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sultan B Najamudin, dalam pidatonya, menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga alam. Ia menggarisbawahi bahwa isu lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Peresmian tugu ini diharapkan dapat memicu semangat gotong royong dalam upaya pelestarian lingkungan di seluruh Indonesia. Selain peresmian tugu, acara tersebut juga menjadi ajang untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang isu-isu lingkungan hidup. Berbagai diskusi dan seminar digelar untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Para aktivis lingkungan dari berbagai daerah berbagi pengalaman dan strategi dalam upaya pelestarian lingkungan di wilayah masing-masing. Acara ini juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah, aktivis lingkungan, dan masyarakat. Diharapkan, kolaborasi yang kuat ini dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih berpihak pada lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian alam. Peresmian Tugu Keadilan Ekologis ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan. Melalui inisiatif ini, diharapkan Sumba Timur dan seluruh Indonesia dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mewariskan bumi yang lebih baik bagi generasi mendatang





