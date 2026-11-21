Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan penambahan jumlah wakil presiden menjadi tiga agar pengawasan pembangunan daerah di Papua, Kalimantan, dan Sumatera lebih efektif dan terkoordinasi.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Baktiar Najamudin mengajukan rekomendasi strategis mengenai struktur kepemimpinan nasional untuk menjawab tantangan geografis negara. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap dinamika politik terkait pencarian sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menduduki jabatan wakil presiden.

Strategi Pengelolaan Wilayah Archipelago

Sultan Baktiar Najamudin menekankan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah yang sangat signifikan dan struktur sosiologis yang kompleks. Kondisi geografis ini menuntut pendekatan pemerintahan yang tidak lagi dapat dipusatkan secara tunggal tanpa mempertimbangkan keragaman kebutuhan setiap daerah.

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Menurutnya, pembagian tanggung jawab kepada beberapa wakil presiden dinilai sebagai solusi tepat untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan koordinasi pemerintahan di seluruh pelosok negeri. Setiap wilayah mulai dari bagian Barat, Tengah, hingga Timur Indonesia memiliki karakter, tantangan, dan prioritas pembangunan yang berbeda-beda dan memerlukan perhatian khusus.

Relevansi Wacana Historis DPD RI

Wakil Ketua DPD RI ini menegaskan bahwa gagasan penambahan jumlah wakil presiden bukanlah ide baru yang muncul secara tiba-tiba. Gagasan tersebut merupakan usulan lama dari DPD RI yang kembali relevan untuk dibahas saat bangsa ini sedang mencari sosok wakil presiden baru untuk periode mendatang.

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Sultan Baktiar Najamudin secara eksplisit menyatakan bahwa visi mereka adalah agar para wakil presiden memiliki kantor operasional di tiga lokasi strategis utama. Tiga wilayah prioritas yang dituju adalah Papua, Kalimantan, dan Sumatera agar kehadiran pemerintah pusat lebih terasa langsung di lapangan.

Langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa beban pekerjaan presiden dapat terdistribusi dengan lebih efektif seiring bertambahnya agenda pemerintahan. Kehadiran tim wakil presiden yang terdistribusi secara geografis diharapkan mampu mengawal pelaksanaan program pemerintah secara lebih intensif.

Dampak Nyata terhadap Kinerja Daerah

Usulan ini bertujuan agar setiap wakil presiden memiliki tanggung jawab pengawasan spesifik terhadap pembangunan di wilayah-wilayah tertentu. Dengan mekanisme ini, persoalan-persoalan krusial di daerah diharapkan dapat mendapat perhatian lebih dekat dari jajaran pemerintah pusat tanpa tertunda oleh jarak dan birokrasi.

Sultan Baktiar Najamudin berkeyakinan bahwa dengan jumlah wakil presiden yang disesuaikan dengan kebutuhan administratif, program-program pemerintah dapat direalisasikan dengan lebih optimal. Kinerja para kepala daerah juga akan diawasi dengan lebih baik oleh wakil presiden yang berada di wilayah masing-masing, menciptakan sinergi yang lebih erat antara pusat dan daerah.