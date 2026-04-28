Sulawesi Selatan Respons Cepat Penyanderaan Awak Kapal Tanker Honour 25 oleh Perompak Somalia

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan respons cepat terhadap penyanderaan dua warganya, Ashari Samadikun dan Faizal, oleh perompak Somalia di perairan internasional. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri untuk upaya pembebasan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bergerak cepat menanggapi kabar penyanderaan dua warganya oleh kelompok perompak Somalia di perairan internasional. Penyanderaan terhadap awak Kapal Tanker Honour 25 ini terjadi sejak tanggal 21 April 2026, menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Sulawesi Selatan .

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh kepada keluarga korban dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat dalam upaya pembebasan. Pemerintah telah menjalin komunikasi langsung dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara optimal. Pemantauan terhadap perkembangan situasi penyanderaan terus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dan merumuskan langkah-langkah strategis.

Identitas kedua korban asal Sulawesi Selatan adalah Ashari Samadikun, seorang kapten kapal yang berasal dari Kabupaten Gowa, dan Faizal, seorang mualim III yang berasal dari Kabupaten Bulukumba. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menugaskan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Jayadi Nas, untuk mengunjungi langsung keluarga korban di Dusun Moncongloe, Desa Paccellekang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan moral dan material kepada keluarga korban, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam proses penyelamatan.

Jayadi Nas melaporkan bahwa kondisi para korban dilaporkan dalam keadaan selamat, meskipun situasi di lokasi penyanderaan masih sangat tidak pasti dan memerlukan kewaspadaan tinggi. Pemerintah pusat terus mengupayakan pembebasan para korban melalui jalur diplomasi, melibatkan berbagai otoritas terkait di kawasan perairan yang menjadi lokasi penyanderaan. Upaya ini dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor keamanan untuk memastikan keselamatan seluruh awak kapal. Pemerintah menjamin kehadiran negara untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada warganya yang menjadi korban penyanderaan.

Istri dari kapten kapal, Santi Sanaya, mengungkapkan bahwa ia sempat berkomunikasi dengan suaminya sebelum komunikasi terputus akibat memburuknya situasi. Suaminya menyampaikan adanya upaya negosiasi antara awak kapal dan kelompok perompak, namun kendala bahasa menjadi tantangan utama dalam proses komunikasi tersebut. Santi Sanaya juga menyebutkan bahwa suaminya meminta agar tidak dihubungi lagi karena khawatir teleponnya dapat digunakan oleh para perompak untuk memantau komunikasi keluarga.

Meskipun berada dalam tekanan, Santi Sanaya melaporkan bahwa para awak kapal dalam kondisi sehat dan masih mendapatkan pasokan makanan serta kesempatan untuk beribadah. Total terdapat 17 awak kapal yang disandera, termasuk empat warga negara Indonesia, dua di antaranya berasal dari Sulawesi Selatan. Santi Sanaya berharap suaminya dan seluruh awak kapal dapat segera dibebaskan dan kembali ke keluarga mereka dengan selamat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memberikan dukungan moral dan informasi kepada keluarga korban, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat proses pembebasan. Kasus penyanderaan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan, dan seluruh pihak berharap agar para korban dapat segera dibebaskan dan kembali ke pelukan keluarga





