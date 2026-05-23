Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan Minta Pedagang dan Pengurus KKMP Mengikuti Program Pemilahan Sampah

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta Selatan (PPKUKM Jaksel) meminta pedagang binaan dan pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih mengikuti program pemilahan dan pengelolaan sampah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta terkait gerakan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya, sebagai upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Jakarta.

Biopori dilaksanakan di kawasan Lebak Lestari, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (23/5/2026). Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta Selatan (PPKUKM Jaksel) meminta pedagang binaan dan pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih mengikuti program pemilahan dan pengelolaan sampah .

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta terkait gerakan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya, sebagai upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Jakarta. Sosialisasi soal pemilahan sampah ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung dan melakukan implementasi instruksi tersebut. Sosialisasi ditujukan kepada pedagang lokasi binaan (lokbin), lokasi sementara (loksem), lokasi promosi dan pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang merupakan pusat ekonomi masyarakat. Setiap harinya area tersebut menghasilkan sampah dalam jumlah besar, baik sampah organik maupun anorganik.

Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan perubahan pola pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemkot Jaksel berharap para pedagang dan pengelola turut menyampaikan informasi ini secara berjenjang. Sehingga, yang lain juga dapat memahami tata cara pemilahan sampah yang baik dan benar, serta mampu menerapkannya secara konsisten. Permasalahan sampah saat ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama.

Pertumbuhan aktivitas masyarakat dan kegiatan usaha, khususnya di kawasan perdagangan, tentunya berdampak pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Apabila sampah tersebut tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penurunan kualitas kebersihan lingkungan, munculnya bau tidak sedap, tersumbatnya saluran air, meningkatnya risiko penyakit, hingga terganggunya kenyamanan masyarakat dan konsumen. Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan meminta pedagang binaan dan pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih mengikuti program pemilahan dan pengelolaan sampah.

