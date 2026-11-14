Suku Dinas LH Kepulauan Seribu dan Saka Kalpaltaru Bersihkan Pantai Tidung

Aksi bersih pantai di Jembatan Cinta, Pulau Tidung, Kepulauan Seribu mengumpulkan 50 karung sampah plastik untuk dukung pariwisata berkelanjutan dan program Laut Sehat Bebas Sampah.

Aksi kolaboratif untuk menjaga kebersihan pesisir Pulau Tidung berhasil digelar di kawasan Jembatan Cinta, RT 07/RW 02, Kepulauan Seribu Selatan pada hari Sabtu, 14 November 2026. Kegiatan ini menjadi inisiatif nyata dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Seribu yang bekerja sama dengan Saka Kalpaltaru dalam upaya mengurangi pencemaran plastik di laut.

Mekanisme Program Laut Sehat Bebas Sampah

Achmad Hariadi, selaku Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Seribu, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan nyata terhadap program Laut Sehat Bebas Sampah yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Langkah ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pesisir yang lebih sehat melalui partisipasi aktif masyarakat lokal.

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Prinsip utama dari program tersebut adalah pengelolaan sampah secara mandiri oleh setiap individu sebelum sampah tersebut menjadi beban lingkungan. Achmad Hariadi mengajak seluruh warga untuk mulai bersahabat dengan alam dengan cara mengelola sampah dari diri sendiri dan skala terkecil, sehingga beban lingkungan di area pesisir dapat berkurang secara signifikan.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Kontribusi Muda

Rustini, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu, menyatakan bahwa keterlibatan Saka Kalpaltaru dalam aksi ini menunjukkan bentuk kontribusi nyata generasi muda dalam menjaga lingkungan pesisir. Hal ini sejalan dengan visi untuk mewujudkan lingkungan pulau yang bersih, sehat, dan mendukung keberlanjutan sektor pariwisata yang sangat vital bagi ekonomi lokal.

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Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari Pekan Peduli Sampah yang melibatkan elemen Pramuka serta jajaran Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat. Kehadiran para pembina dan anggota Pramuka golongan Penegak menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran kolektif dalam mengurangi pencemaran sampah plastik di wilayah perairan sekitar.

Dampak Nyata dan Langkah Pengelolaan Limbah

Dalam aksi bersih pantai kali ini, fokus pengambilan sampah diarahkan secara spesifik pada jenis sampah plastik yang umumnya paling sulit terurai di laut. Total sebanyak 50 karung sampah berhasil dikumpulkan, dengan berat masing-masing karung sekitar 10 kilogram, yang menunjukkan volume polusi yang cukup besar di area Jembatan Cinta.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu telah menerapkan kebijakan pengelolaan sampah yang inovatif dengan tidak membuangnya ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang. Melalui program Pulauku Nol Sampah yang dijalankan di Pulau Pramuka, seluruh sampah di pulau tersebut dikelola secara lokal sehingga tidak berakhir di TPA Bantargebang.

Awas Angin Barat dan Kewaspadaan Lingkungan

Achmad Hariadi juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang datangnya musim angin barat. Fenomena cuaca ini biasanya ditandai dengan gelombang laut yang besar dan berpotensi membawa jumlah sampah yang sangat banyak dari laut terbuka ke kawasan pesisir pulau.

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Oleh karena itu, pengelola pantai dan masyarakat diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan serta bijak dalam mengelola limbah. Langkah preventif ini sangat krusial untuk mencegah penumpukan sampah yang dapat merusak keindahan alam dan mengganggu aktivitas pariwisata di Kepulauan Seribu Selatan.