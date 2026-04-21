Sukses di Bandung, IBL Buka Peluang Kota Lain Jadi Tuan Rumah All-Star

Keberhasilan IBL All-Star 2026 di Bandung mendorong pengelola liga untuk memperluas kolaborasi dengan pemerintah kota lain guna menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Kesuksesan penyelenggaraan Indonesian Basketball League (IBL) All-Star 2026 yang berlangsung meriah di Bandung Arena , Kota Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (11/4) lalu, kini menjadi inspirasi baru bagi manajemen liga untuk melakukan ekspansi strategis ke berbagai daerah di Indonesia. Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah , menyatakan bahwa keberhasilan acara tersebut tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah daerah dan antusiasme masyarakat lokal yang luar biasa. Oleh karena itu, pengelola liga kini mulai membuka pintu lebar-lebar bagi kota-kota lain di luar Jakarta dan Bandung untuk menjadi tuan rumah bagi edisi All-Star di masa mendatang.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (21/4) malam, Junas menekankan bahwa konsep IBL All-Star kini bertransformasi menjadi sebuah rangkaian kegiatan terintegrasi yang melibatkan kota tuan rumah secara menyeluruh. Tidak hanya terbatas pada pertandingan basket yang kompetitif dan menghibur, tetapi juga mencakup aspek pariwisata, pengembangan budaya lokal, serta pelibatan komunitas secara masif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan liga sebagai platform kolaborasi yang mampu menghidupkan ekosistem kota melalui olahraga, sehingga menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Kota Bandung telah terbukti menjadi contoh nyata bagaimana sinergi yang kuat antara liga dan pemerintah daerah mampu menggerakkan roda ekonomi secara signifikan.

Salah satu pilar kesuksesan dari rangkaian acara ini adalah integrasi program IBL Goes to School yang menyasar para pelajar dan generasi muda. Program tersebut dinilai sangat efektif dalam memperluas jangkauan acara serta mempererat kedekatan emosional antara liga, para pemain bintang, dan penggemar. Dampak ekonomi yang dihasilkan pun tidak main-main. Sektor perhotelan, jasa transportasi, hingga pelaku bisnis kuliner melaporkan adanya peningkatan aktivitas bisnis yang cukup tajam selama periode acara.

Selain itu, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal merasakan manfaat langsung dari melonjaknya kunjungan wisatawan dan aktivitas warga, yang menjadikan IBL All-Star sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah berbasis industri olahraga yang sangat potensial ke depannya. Dengan model ini, IBL berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan promosi pariwisata di berbagai wilayah Indonesia.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IBL 2026: Dewa United Menang Atas Hangtuah JakartaDewa United menang atas Hangtuah Jakarta dalam pertandingan lndonesian Basketball League (IBL) 2026 dengan skor 73-69.

IBL 2026: Dewa United Banten kalahkan Hangtuah JakartaIBL 2026: Dewa United Banten kalahkan Hangtuah Jakarta. Pebasket Dewa United Banten Donell Cooper (kanan) berupaya memasukkan bola ke dalam keranjang dan diadang pebasket ...

Klasemen IBL 2026, Pelita Jaya masih berjaya hingga akhir pekan ke-11Pelita Jaya Jakarta tercatat masih berjaya alias tidak tergoyahkan di puncak klasemen sementara hingga akhir pekan ke-11 Indonesian Basketball League (IBL) ...

Jadwal pekan ke-12 IBL 2026, ada delapan pertandingan hingga MingguJadwal pekan ke-12 musim reguler Indonesian Basketball League (IBL) 2026, menyajikan delapan pertandingan yang dimulai laga RANS Simba Bogor melawan Dewa ...

Rekor 14-1, Pelita Jaya Jakarta Kian Kokoh Jadi Raja Klasemen Sementara IBL 2026Dominasi Pelita Jaya Jakarta di kompetisi Indonesian Basketball League (IBL) 2026 masih belum tergoyahkan. Hingga berakhirnya pekan ke-11 pada Minggu (19/4)

