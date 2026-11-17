SUHYUP Jakarta memperkenalkan produk perikanan Korea Selatan berkualitas tinggi kepada pelaku industri HORECA Indonesia dalam acara di Anthem Jakarta pada November 2026.

Persatuan Federasi Koperasi Perikanan Nasional atau SUHYUP melalui Jakarta Trade Support Center resmi meluncurkan kampanye promosi intensif untuk memperkenalkan produk hasil laut unggulan dari Korea Selatan kepada sektor industri perhotelan, restoran, dan kafe atau HORECA di Indonesia. Peluncuran strategis ini dilakukan untuk membuka jalan bagi peluang kerja sama yang lebih dalam di bidang impor serta distribusi produk perikanan Korea ke pasar domestik Indonesia yang terus berkembang.

Acara bisnis dan kuliner eksklusif yang menjadi pusat perhatian ini diselenggarakan di lokasi Anthem Jakarta pada hari Senin, 16 November 2026. Kegiatan tersebut dirancang khusus untuk mempertemukan para pemangku kepentingan utama dalam rantai pasok, dihadiri oleh sekitar 50 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang perusahaan importir, distributor hasil laut lokal, serta para pembeli kunci dari sektor kuliner ternama di seluruh wilayah Jakarta.

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Mekanisme Pengenalan Produk dan Standar Kualitas

Peserta yang hadir mendapat kesempatan langka dan mendalam untuk mengenal secara langsung kualitas serta potensi luar biasa dari produk perikanan asal Korea, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pasar makanan dan minuman atau F&B yang semakin menuntut standar tinggi. SUHYUP menyajikan beragam produk hasil laut premium Korea melalui hidangan fusion yang inovatif, menciptakan pengalaman sensorial yang unik bagi para undangan.

Sajian kuliner yang dipamerkan menjadi sarana edukatif yang efektif bagi para undangan untuk mencicipi langsung karakteristik rasa dan tekstur produk sekaligus mengenal proses produksi yang sangat ketat. Seluruh proses produksi produk ini mengedepankan standar higienitas yang tinggi serta sistem pengendalian mutu yang terukur, sehingga menjamin keamanan pangan bagi konsumen akhir di Indonesia.

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Pendapat Tokoh dan Posisi Strategis SUHYUP

Chief Representative SUHYUP Jakarta Trade Support Center, Oh Tai-hoon, secara eksplisit menyatakan bahwa produk hasil laut Korea memiliki keunggulan kompetitif yang jelas dari sisi cita rasa yang otentik, kualitas bahan baku yang superior, dan kandungan nutrisi yang lengkap. Pernyataan ini menegaskan posisi Korea sebagai pemasok produk laut berkualitas tinggi yang siap bersaing di pasar global, termasuk Indonesia.

Keunggulan multidimensi tersebut dinilai oleh SUHYUP sebagai modal utama yang sangat berharga untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Korea di pasar Indonesia yang kompetitif. Strategi ini bukan sekadar penjualan, melainkan upaya membangun persepsi nilai jangka panjang bagi para pelaku industri HORECA yang mencari diferensiasi produk.

Dampak Pasar dan Langkah Ke Depan

Kegiatan ini memiliki implikasi nyata bagi ekosistem industri F&B di Indonesia, di mana ketersediaan produk laut premium dari Korea dapat meningkatkan variasi menu dan meningkatkan standar kualitas hidangan di hotel dan restoran bintang lima. Para peserta yang terdiri atas importir dan distributor diharapkan dapat menindaklanjuti pertemuan ini dengan negosiasi kontrak distribusi yang lebih formal.

Langkah selanjutnya dalam agenda kerja sama ini mencakup evaluasi berkelanjutan terhadap minat pasar dan penentuan mekanisme logistik impor yang efisien untuk memastikan kesegaran produk. Harapannya, kolaborasi antara SUHYUP dan pelaku industri lokal akan menciptakan rantai pasok yang stabil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang.