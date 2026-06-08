Suhud Alynudin Resmi Menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2024-2029

Suhud Alynudin resmi menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2024-2029 menggantikan Ketua DPRD sebelumnya Khoirudin dari Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS). Pelantikan Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Suhud Alynudin dari Fraksi PKS sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029, pada Senin.

Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029 Suhud Alynudin mengucapkan sumpah/janji dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (8/6/2026). Suhud Alynudin resmi menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2024-2029 menggantikan Ketua DPRD sebelumnya Khoirudin dari Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS).

Pelantikan Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Suhud Alynudin dari Fraksi PKS sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029, pada Senin. Pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta Nugroho Setiadji dan disaksikan oleh seluruh hadirin dalam rapat tersebut. Dengan pengucapan sumpah/janji tersebut, maka Suhud Alynudin sah menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029.

Setelah pengucapan sumpah/janji, kemudian secara simbolis palu sidang diserahkan dari Ketua DPRD DKI Jakarta sebelumnya Khoirudin kepada Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029 Suhud Alynudin. Suhud mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan dan berkomitmen untuk mengemban amanah tersebut dengan baik.

Keputusan pemberhentian Khoirudin sebagai ketua telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 37 Ayat (1) dan (2) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota, serta Pasal 87 ayat (2) Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Penggantian ketua DPRD DKI juga dilatarbelakangi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP-PKS) Nomor 179/SKEP/DPP-PKS/2026 Tanggal 2 April 2026.

Sementara itu, pengangkatan Suhud Alynudin sebagai calon Ketua DPRD sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 39, serta Pasal 89 ayat (2) Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029 dan akan mengemban amanah tersebut dengan baik. Keputusan ini juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan kontroversi.

Dengan demikian, kehadiran Suhud Alynudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029 akan membawa perubahan positif bagi DPRD DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta.





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Suhud Alynudin Ketua DPRD DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2024-2029 Khoirudin Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS)

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