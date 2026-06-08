Suhud Alynudin Resmi Dilantik Sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2024-2029

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengucapan sumpah/janji yang dihadiri oleh anggota dewan, jajaran pemprov, dan tamu undangan. Prosesi ini menandai pengangkatan Suhud Alynudin sebagai Ketua DPRD DKI untuk sisa masa jabatan 2024-2029, menggantikan Khoirudin. Dalam sumpahnya, Suhud berjanji menjalankan tugas dengan adil dan sesuai hukum, mengutamakan kepentingan bangsa serta aspirasi masyarakat. Penyerahan palu pimpinan oleh Khoirudin menjadi simbol resmi pergantian kepemimpinan. Suhud mengajak semua anggota DPRD untuk bersinergi gnc)

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengucapan sumpah /janji Suhud Alynudin dari anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029.

Acara dimulai dengan pembukaan oleh Khoirudin yang menyatakan rapat paripurna terbuka untuk umum. Khoirudin menjelaskan bahwa pelantikan Suhud Alynudin telah sesuai dengan dua keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu Nomor 100.2.1.4-936 Tahun 2026 tentang peresmian pemberhentian Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta dan Nomor 100.2.1.4-937 Tahun 2026 tentang peresmian pengangkatan Suhud Alynudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024-2029. Menurut tata tertib DPRD, pimpinan dewan wajib mengucapkan sumpah janji sebelum memangku jabatan.

Selanjutnya, Sekretaris DPRD DKI Jakarta (Sekwan), Agustinus membacakan salinan kedua keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut. Prosesi pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dan disaksikan oleh anggota DPRD, jajaran Pemprov DKI, serta tamu undangan. Dalam sumpahnya, Suhud berjanji akan menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Usai pengucapan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan, kemudian penyerahan palu pimpinan dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin sebagai simbol resmi pergantian kepemimpinan di parlemen Kebon Sirih. Setelah resmi dilantik, Suhud menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia mengaku menerima amanah dengan penuh tanggung jawab, kesungguhan, dan komitmen untuk demi kepentingan masyarakat Jakarta. Suhud juga mengapresiasi Khoirudin atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin DPRD DKI.

Ia berpendapat bahwa capaian Khoirudin menjadi fondasi penting untuk melanjutkan dan meningkatkan kinerja lembaga legislatif ke depan. Suhud mengajak seluruh anggota DPRD DKI untuk memperkuat kebersamaan, menjaga marwah lembaga, serta mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan. Ia meyakini sinergi kuat antara legislatif, eksekutif, dan seluruh pemangku kepentingan akan menghadirkan kebijakan bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global yang maju, berdaya saing, nyaman, aman, dan tetap berbudaya





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