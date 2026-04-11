Sugiono Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum PB IPSI, Gantikan Prabowo

Menteri Luar Negeri Sugiono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) periode 2026-2030 dalam Munas XVI IPSI. Prabowo Subianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum, menyatakan tidak akan melanjutkan jabatannya karena kesibukannya sebagai Presiden RI. Sugiono berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan pencak silat sebagai olahraga dan warisan budaya bangsa, serta mendorongnya masuk ke Olimpiade.

Presiden Republik Indonesia yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia ( PB IPSI ), Prabowo Subianto , menghadiri Musyawarah Nasional ( Munas ) XVI PB IPSI Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu. Dalam acara tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PB IPSI periode 2026-2030.

Acara ini menjadi momentum penting dalam sejarah PB IPSI, menandai peralihan kepemimpinan setelah Prabowo Subianto yang telah memimpin organisasi selama bertahun-tahun, memutuskan untuk tidak lagi menjabat sebagai ketua umum seiring dengan tanggung jawabnya sebagai Kepala Negara. Keputusan Prabowo untuk melepas jabatannya sebagai Ketua Umum PB IPSI didasari oleh pertimbangan beban tugas kenegaraan yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk menjalankan peran tersebut secara efektif. Prabowo menyampaikan rasa bangganya atas perjalanan panjang bersama pencak silat, sejak tahun 1988 hingga 2026, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan olahraga bela diri tradisional ini. Ia menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung pengembangan pencak silat dari posisinya sebagai Presiden, memberikan jaminan bahwa warisan budaya bangsa ini akan terus mendapatkan perhatian dan dukungan. Sugiono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PB IPSI periode 2021-2025, dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih mendalam kepada Prabowo Subianto atas dedikasi dan pengorbanannya dalam membina pencak silat nasional selama lebih dari tiga dekade. Sugiono mengakui bahwa amanah yang diembannya adalah tanggung jawab besar untuk melanjutkan capaian dan cita-cita besar organisasi. Ia berkomitmen untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dan penguatan peran pencak silat sebagai olahraga sekaligus warisan budaya bangsa. Sugiono menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan pencak silat sebagai sarana untuk membentuk karakter bangsa. Ia mendorong pencak silat agar menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional, serta terus berupaya agar pencak silat dapat dipertandingkan dalam Olimpiade. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan popularitas dan pengakuan internasional terhadap pencak silat sebagai salah satu bentuk seni bela diri yang kaya akan nilai-nilai budaya dan spiritual. Sugiono juga menyampaikan harapannya agar pencak silat dapat menjadi warna pembangunan manusia Indonesia, mencerminkan identitas dan karakter bangsa yang kuat. Dalam konteks ini, Munas XVI PB IPSI menjadi ajang strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas atlet, serta memperluas jangkauan pencak silat di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Munas juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting bagi pemerintah dalam mendukung pengembangan pencak silat, termasuk dalam hal penyediaan fasilitas, pelatihan, dan pendanaan. Peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengurus PB IPSI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga para atlet dan pelatih, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, diharapkan pencak silat dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia





