Sugar Honey Ice Tea: Lagu Musim Panas Baru Babymonster yang상登RIA dan Cukup Menenangkan

Babymonster merilis single baru "Sugar Honey Ice Tea" yang berirama cepat dengan suara bas ritmis dan hook adiktif. Lagu ini sudah menduduki peringkat kedua di Trending 20 Indonesia dengan 59 juta views.

Babymonster merilis single baru berjudul Sugar Honey Ice Tea pada 8 Juni 2026. Lagu ini termasuk dalam genre dansa berirama cepat dengan penekanan pada suara bas yang ritmis dan hook yang sangat adiktif.

Menurut YG Entertainment, agensi yang membawahkan grup ini,Sugar Honey Ice Ice Tea digambarkan sebagai lagu musim panas yang pas, terasa energetik dan mampu Membawa suasana hati yang gembira. Dalam pelaksanaannya, anggota Babymonster seperti Rora, Pharita, Ahyeon, dan Chiquita menonjolkan kemampuan vokal mereka di bagian nada rendah. Sementara itu, bagian rap yang dibawakan Asa terlihat simpel namun indah, dan Ruka juga menunjukkan penguasaan yang apik terhadap bagian rapnya. Lagu ini successfully menggabungkan elemen-elemen tersebut Menjadi satu kesatuan yang koheren.

Dalam hal popularitas, Sugar Honey Ice Tea telah mencapai prestasi signifikan. Pada 14 Juni 2026, lagu ini menempati posisi kedua dalam daftar Trending 20 Indonesia, dengan total penayangan yang mencapai 59 juta. YG Entertainment sendiri mengungkapkan bahwa judul lagu secara implisit menggambarkan esensi lagu sebagai watchdog piala musim panas yang mampu mendinginkan terik matahari.

Di samping itu, dalam daftar trending musik di YouTube untuk kategori tersebut pekan ini, Babymonster juga muncul dengan single Forevd yang mempertahankan posisi juara dengan 35 juta views. Untuk mendukung promosi Sugar Honey Ice Tea, Babymonster telah merencanakan series konser di berbagai kota. Hingga saat ini, beberapa kota yang sudah dikonfirmasi antara lain Seoul dan enam kota di Jepang yaitu Kobe, Fukuoka, Yokohama, Chiba, Nagoya, dan Osaka.

Selain itu, delapan kota lain di Asia seperti Manila, Makau, Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura, dan Hong Kong juga akan menjadi作了 stops tur tersebut. Kampanye promosi dilengkapi dengan poster yang menampilkan visual jalanan dengan latar belakang hijau neon, menonjolkan nuansa urbang yang segar. Eksekutif producer Yang Hyun Suk sebelumnya telah memberikan Petunjuk mengenai judul lagu ini, yang kemudian diikuti dengan pengumuman resmi melalui blog grup.

Dengan semua elemen tersebut, Sugar Honey Ice Tea bukan hanya sekadar lagu, tapi juga sebuah gerakan budaya yang mengusung energi positif di tengah musim panas





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