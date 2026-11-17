Sufmi Dasco Ahmad menghormati hak Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua calon wakil presiden. Sidang MPR pengisian jabatan wapres resmi dijadwalkan ulang menjadi 9 Desember 2026.

Ketua Harian Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan sikap hormatnya terhadap hak konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam memilih pendampingnya sebagai wakil presiden. Pernyataan ini disampaikan secara langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad seusai pelaksanaan rapat paripurna di area Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Selasa (17/11/2026).

Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang penuh untuk mengusulkan nama-nama yang akan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk proses pengesahan lebih lanjut. Sufmi Dasco Ahmad meminta seluruh elemen politik dan masyarakat untuk saling menghormati hak yang telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan tersebut.

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Dukungan Puluhan DPD dan DPC Partai Gerindra

Gerakan dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan diinternal partai. Belakangan ini, puluhan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra telah secara resmi menyampaikan dukungan mereka kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Selain dukungan dari tingkat daerah, ratusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra juga telah menyuarakan pendapat yang senada untuk mendukung Sufmi Dasco Ahmad. Hal ini menunjukkan adanya basis dukungan yang kuat dan terorganisir di dalam struktur partai bagi figur Sufmi Dasco Ahmad.

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Potensi Nama Lain dalam Internal Partai Gerindra

Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mempertimbangkan Sufmi Dasco Ahmad, tetapi juga sedang meninjau nama-nama lain dari internal Partai Gerindra yang dianggap layak. Dua nama potensial lainnya yang sedang berada dalam pertimbangan adalah Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra yang sekaligus menjabat sebagai Ketua MPR, Ahmad Muzani.

Calon ketiga yang juga memiliki potensi adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, yang saat ini juga merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sufmi Dasco Ahmad memberikan apresiasi tinggi terhadap kedua tokoh tersebut dengan menyebut mereka sebagai kader terbaik di Partai Gerindra.

Meskipun adanya nama Sugiono dan Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad kembali menggarisbawahi bahwa keputusan final mengenai siapa yang akan diusulkan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa seluruh kader harus siap menghormati keputusan tertinggi yang akan diambil oleh pimpinan negara.

Posisi Partai Amanat Nasional dan Vivaa Yoga Mauladi

Partai Amanat Nasional, yang merupakan salah satu partai koalisi pengusung Presiden Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024, telah menyatakan kesediaannya untuk mendukung Sufmi Dasco Ahmad. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengungkapkan bahwa partai mereka merasa senang dan gembira atas potensi pencalonan tersebut.

Viva Yoga Mauladi menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan utama PAN adalah memastikan bahwa calon wakil presiden tidak akan menjadi kompetitor politik dalam Pemilihan Presiden tahun 2029. Dengan kriteria tersebut, wakil presiden diharapkan dapat sepenuhnya fokus membantu Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan program Astacita tanpa gangguan kepentingan elektoral individu.

Partai Amanat Nasional menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki kompetensi, pengetahuan, dedikasi, dan pengalaman yang memadai untuk mendampingi presiden. Sufmi Dasco Ahmad juga dinilai mampu berkomunikasi secara efektif dengan semua komponen bangsa, bersikap inklusif, dan mudah diakses dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik.

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Penundaan Sidang Paripurna MPR Menjadi 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden baru telah resmi disepakati untuk diundur. Sidang yang semula dijadwalkan pada tanggal 2 Desember 2026 akhirnya ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2026.

Keputusan penundaan ini diambil dalam rapat gabungan MPR di Gedung Nusantara IV, Jakarta, pada hari Senin (16/11/2026). Rapat yang dihadiri oleh semua unsur pimpinan fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah tersebut sepakat memberikan waktu tambahan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk berkonsultasi dengan partai-partai koalisi.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa hari Rabu, 9 Desember 2026, adalah tanggal yang sudah disepakati untuk melaksanakan sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Penundaan ini memungkinkan Presiden Prabowo Subianto waktu yang lebih memadai di tengah padatnya agenda kenegaraan yang sedang diemban.

Majelis Permusyawaratan Rakyat bertanggung jawab penuh untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden baru setelah kursi jabatan tersebut kosong akibat tinggalnya Gibran Rakabuming Raka. Sesuai dengan peraturan, MPR akan memilih dari dua calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden.

Berdasarkan Pasal 136 Ayat 1 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu untuk mengusulkan dua calon wakil presiden. Pengusulan nama tersebut harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR digelar. Oleh karena itu, dengan jadwal sidang baru pada 9 Desember 2026, batas waktu pengusulan calon oleh Presiden Prabowo Subianto jatuh pada tanggal 18 November 2026.