Sufmi Dasco Bantah Hoaks Naik Jadi Wapres Ganti Gibran

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah keras informasi bahwa dirinya akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres. Dia memastikan hal tersebut adalah hoaks yang dibuat untuk mengalihkan perhatian dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan tegas membantah rumor yang beredar di masyarakat bahwa dirinya akan terpilih sebagai calon wakil presiden. Informasi tersebut menyatakan bahwa Ketua Harian Partai Gerindra itu akan menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka dalam kursi kepresidenan mendatang. Sufmi memastikan bahwa kabar tersebut hanyalah hoaks yang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali.

Upaya Pengalihan Fokus Publik dari Isu Hot

Menurut Sufmi, ada upaya sistematis untuk mengalihkan isu hangat seputar kasus penyadapan ilegal menjadi spekulasi mengenai perebutan kursi wakil presiden. Dia menyampaikan bahwa taktik ini dilakukan untuk menciptakan kebingungan dan mengalihkan perhatian publik dari skandal utama yang sedang digerebek oleh aparat penegak hukum. Pernyataan ini diutarakan melalui akun media sosial X dengan alamat @bang_dasco pada Kamis (5/11).

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Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa narasi tentang dirinya sebagai calon cawapres murni buatan untuk menutupi fakta bahwa penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan wartawan adalah kejahatan serius. Dia meminta masyarakat untuk tidak mudah termakan oleh provokasi atau berita palsu yang beredar di berbagai platform digital. Kepentingan untuk memuluskan narasi politik pribadi tampaknya menjadi motif utama di balik penyebaran hoaks tersebut.

Penetapan Tersangka Penyadapan Ilegal oleh Polri

Sementara perdebatan tentang hoaks politik terjadi, aparat kepolisian melakukan langkah tegas terkait kasus penyadapan yang menimpa Presiden RI Prabowo Subianto. Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam penyelidikan dugaan penyadapan ilegal tersebut. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan sidik sesuai dengan metode scientific investigation yang ketat dan komprehensif.

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Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengumukan hal ini dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11) malam. Ia menjelaskan bahwa identitas ketiga tersangka tersebut adalah LSP, ASN, dan EH. Ketiganya memegang posisi tinggi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dianggap memiliki akses serta keterlibatan dalam proses penyadapan.

Keputusan ini merupakan kelanjutan dari penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Langkah ini menunjukkan keseriusan negara dalam menangani pelanggaran terhadap hak privasi para pejabat tinggi dan anggota pers. Pengungkapan kasus ini membuka tabir tentang bagaimana data sensitif dapat disadap tanpa izin resmi.

Dampak Politik dan Konsekuensi Hukum

Kasus ini membawa dampak politik yang signifikan bagi dinamika kekuasaan di Indonesia. Dengan adanya tersangka dari kalangan perwira tinggi kepolisian, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum menjadi topik pembahasan hangat. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dari proses hukum yang sedang berjalan.

Sementara itu, upaya pengalihan isu yang dibantah oleh Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan betapa sensitifnya situasi politik saat ini. Spekulasi tentang Gibran Rakabuming Raka yang mungkin digantikan juga menjadi bahan diskusi di kalangan pengamat politik. Namun, fokus utama saat ini tetap pada proses hukum terhadap para tersangka penyadapan ilegal. Kehadiran tiga tersangka baru menambah kompleksitas kasus dan mengindikasikan adanya jaringan yang lebih luas di balik peristiwa penyadapan tersebut.