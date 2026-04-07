Sudinhub Jakut Tindak 1.007 Kendaraan Pelanggar Lalu Lintas pada Triwulan I

Petugas Sudinhub Jakarta Utara mengangkut sepeda motor yang kedapatan parkir liar di sejumlah lokasi dalam penertiban yang dilakukan di Jakarta Utara pada Selasa (9/12/2025) Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Perhubungan ( Sudinhub ) Jakarta Utara melaporkan telah menindak sebanyak 1.007 kendaraan yang terbukti melanggar aturan lalu lintas sepanjang periode Januari hingga Maret 2026.

Penindakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan memastikan kelancaran arus kendaraan di wilayah Jakarta Utara. Menurut data yang dirilis oleh Sudinhub, penindakan tersebut melibatkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari angkutan umum, kendaraan pribadi, hingga kendaraan komersial seperti pikap, mobil boks, dan truk. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara, Yulza Ramadhoni Putra, menjelaskan bahwa penindakan dilakukan secara rutin dan terukur di berbagai titik rawan pelanggaran lalu lintas di Jakarta Utara. Penindakan yang dilakukan oleh Sudinhub Jakarta Utara mencakup berbagai jenis sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Sebanyak 794 kendaraan dikenakan sanksi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau tilang, yang berarti pengendara harus membayar denda atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, 25 kendaraan dikenai sanksi stop operasi, yang berarti kendaraan tersebut tidak diperbolehkan beroperasi sampai batas waktu tertentu atau sampai masalah pelanggaran diselesaikan. Selanjutnya, 40 kendaraan roda dua dan lima kendaraan roda empat menjalani Operasi Cabut Pentil (OCP) sebagai bentuk tindakan preventif terhadap pelanggaran parkir. OCP dilakukan untuk mencegah kendaraan yang parkir sembarangan mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu, sebanyak 213 kendaraan diderek dan diangkut petugas karena parkir di tempat yang dilarang. Yulza Ramadhoni Putra menegaskan bahwa seluruh penindakan dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum di ruang jalan. Ia menambahkan bahwa setiap hari sekitar 40 personel gabungan dikerahkan untuk menyisir lokasi-lokasi rawan pelanggaran lalu lintas, terutama lokasi yang kerap menjadi tempat parkir liar. Sudinhub Jakarta Utara terus berkomitmen untuk memberikan efek jera kepada pelanggar lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin dalam berlalu lintas. Upaya ini dilakukan melalui pengawasan yang ketat dan penindakan yang konsisten. Selain penindakan, Sudinhub juga berupaya untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan lalu lintas dan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib bagi semua pengguna jalan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Sudinhub Jakarta Utara secara berkelanjutan akan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dan akan terus berinovasi untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah lalu lintas di wilayahnya. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sangat penting dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di Jakarta Utara. Yulza Ramadhoni Putra juga mengimbau agar masyarakat selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum berkendara, termasuk memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan kondisi fisik kendaraan yang prima. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat faktor teknis kendaraan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap potensi gangguan lalu lintas, seperti kemacetan atau kecelakaan, serta selalu mengikuti arahan petugas di lapangan. Melalui kerja sama dan kesadaran dari semua pihak, diharapkan masalah lalu lintas di Jakarta Utara dapat terus ditekan dan kualitas hidup masyarakat dapat terus ditingkatkan





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sudinhub Jakarta Utara Lalu Lintas Pelanggaran Penindakan

United States Latest News, United States Headlines

