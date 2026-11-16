Sudinhub Jaksel Perketat Pengawasan Parkir Liar di Blok M

Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan meningkatkan patroli dan penertiban parkir liar di Jalan Panglima Polim, Blok M, pasca lonjakan pengunjung akhir pekan yang menyebabkan kemacetan.

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan melakukan penertiban ketat terhadap praktik parkir liar di kawasan Blok M, khususnya di Jalan Panglima Polim, Kecamatan Kebayoran Baru. Langkah ini diambil secara responsif setelah munculnya kasus kemacetan parah dan penumpukan kendaraan di area tersebut pada akhir pekan lalu, yang memicu kemarahan publik di media sosial.

Analisis Penyebab Kemacetan Blok M

Kepala Sudinhub Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, menjelaskan bahwa fenomena parkir liar yang viral pada hari Jumat tanggal 13 November 2026 hingga Sabtu tanggal 14 November 2026 disebabkan oleh lonjakan volume kendaraan yang signifikan. Peningkatan jumlah pengemudi ini dipicu oleh adanya berbagai kegiatan acara di sekitar kawasan Blok M, yang secara bersamaan menarik banyak wisatawan malam untuk berkunjung ke lokasi tersebut.

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Menurut Bernad Octavianus Pasaribu, kapasitas lahan parkir yang representatif dan memenuhi standar peraturan di kawasan Blok M tidak mampu menampung seluruh kendaraan yang berdatangan pada momen tersebut. Kelebihan jumlah kendaraan ini memaksa sebagian besar pengendara untuk memarkir kendaraannya di area yang tidak diperbolehkan, seperti di bahu jalan dan di atas trotoar pedestrian, yang secara langsung mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Taktik Penertiban dan Pengawasan Lapangan

Untuk mengatasi masalah ini, Sudinhub Jakarta Selatan telah mengerahkan petugas di lokasi strategis untuk bersiaga menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat. Para petugas bertugas secara aktif untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran parkir di bahu jalan maupun di area trotoar yang berfungsi sebagai jalur pejalan kaki.

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Selain patroli rutin oleh petugas gabungan, pihak kepolisian lalu lintas juga mulai memasang penanda berupa traffic cone pada titik-titik tertentu. Penanda fisik ini digunakan untuk mencegah kendaraan berhenti atau parkir di area yang secara ketat dilarang, meskipun Kepala Sudinhub mengakui masih ditemukan kendaraan yang parkir di bagian jalan yang belum terpasang penanda batas secara lengkap.

Komitmen Penegakan Aturan dan Kolaborasi Publik

Bernad Octavianus Pasaribu menegaskan bahwa optimalisasi pengawasan dilakukan secara konsisten agar pelanggaran parkir di bahu jalan dan trotoar di kawasan Blok M tidak terulang lagi di masa mendatang. Suku Dinas berkomitmen untuk terus menyosialisasikan aturan lalu lintas dan menertibkan setiap pelanggaran yang terdeteksi, dengan harapan tercipta ketertiban umum yang lebih baik.

Pihaknya juga menekankan bahwa penanganan masalah parkir liar ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh instansi pemerintah saja, melainkan membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak. Sudinhub Jakarta Selatan mengharapkan peran serta masyarakat sebagai pengguna jalan utama untuk mendukung tertib berlalu lintas, dengan tidak parkirkan kendaraan di area yang tidak disediakan khusus, guna menjaga kenyamanan dan keamanan bersama.