Sudaryono Raih Swasembada Pangan pada 2025, Jokowi Apresiasi Pertanian Nasional yang Semakin Baik

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melaporkan keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan pada tahun 2025, sesuai target yang pernah diberikan Presiden Jokowi saat dirinya dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono juga menyampaikan pembacaan laporannya, melihat kondisi pertanian nasional saat ini semakin baik dan bahagia, karena adanya dukungan Pemerintah. Kepala Negara Jokowi turut mengapresiasi perkembangan sektor pertanian nasional saat ini dan menyampaikan apresiasi pada para petani. Pemerintah juga dinilai berhasil menjaga ketersediaan pupuk bagi petani, memberikan diskon harga hingga 20 persen, memberikan dukungan pengairan serta pembelian hasil panen dengan harga yang baik, dan menaikkan harga gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram. Sudaryono juga memohon arahan dan masukan dari Presiden Jokowi terkait pelaksanaan tugasnya.

Apa capaian utama yang dilaporkan Sudaryono kepada Jokowi di Solo pada Jumat, 8 Mei 2026 malam. Pertemuan tersebut membahas perkembangan sektor pertanian nasional hingga pentingnya kesinambungan pembangunan demi menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat .

Dalam kesempatan itu, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menyampaikan laporan mengenai keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan pada tahun 2025, sesuai target yang pernah diberikan Presiden Jokowi saat dirinya dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian. Mas Dar mengungkapkan, keberhasilan tersebut ditandai dengan berhentinya impor beras serta meningkatnya kesejahteraan petani. Pemerintah juga telah menaikkan harga gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram guna memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi petani





