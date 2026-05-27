Sucofindo Raih Penghargaan TOP CSR Awards 2026 Level Bintang 5

PT Sucofindo (Persero) berhasil meraih Corporate Level Star 5 pada TOP CSR Awards 2026 atas komitmen menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

PT Sucofindo (Persero) kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dengan mengedepankan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Komitmen ini tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan bisnis, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Direktur Utama Sucofindo, Sandry Pasambuna, dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, menyatakan bahwa perusahaan percaya pertumbuhan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan penguatan ekonomi berkelanjutan. Atas dedikasi tersebut, Sucofindo berhasil meraih penghargaan Corporate Level Star 5 pada ajang TOP CSR Awards 2026.

Penghargaan TOP CSR Awards 2026 diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, dengan tujuan mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan program CSR secara strategis, terukur, dan selaras dengan tujuan bisnis serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Sucofindo tidak hanya meraih bintang 5 di level korporasi, tetapi juga menerima Golden Trophy sebagai perusahaan yang konsisten meraih predikat bintang 5 dan TOP Leader on CSR Commitment 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho, kepada Sandry Pasambuna. Menurut Sandry, Sucofindo terus mengembangkan program-program TJSL yang terukur dan berkelanjutan, terutama dalam aspek lingkungan seperti mendukung transisi menuju ekonomi hijau, aspek pendidikan untuk meningkatkan literasi dan kualitas sumber daya manusia, memperkuat akses layanan kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan masyarakat. Program-program ini dirancang untuk memberikan dampak positif jangka panjang dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sandry menambahkan bahwa pencapaian ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi program TJSL melalui kolaborasi bersama pemerintah, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas. Ketua Panitia TOP CSR Awards 2026, Lutfi Handyan, menyampaikan bahwa Sucofindo dinilai mampu mengimplementasikan program TJSL secara unggul dan konsisten. Sistem, kebijakan, dan pelaksanaan program mereka tidak hanya sesuai standar, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain dalam memperkuat praktik bisnis berkelanjutan. Sandry menutup pernyataannya dengan harapan agar program TJSL Sucofindo dapat terus berkembang secara adaptif dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga mampu menciptakan shared value bagi masyarakat, lingkungan, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan nasional.

Sucofindo sebagai perusahaan yang bergerak di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, dan konsultasi, menyadari bahwa tanggung jawab sosial bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui berbagai inisiatif seperti pelatihan UMKM, program beasiswa, penghijauan, dan pengelolaan sampah, Sucofindo berupaya menjadi agen perubahan yang memberikan kontribusi nyata. Dengan dukungan seluruh karyawan dan manajemen, perusahaan optimis dapat terus menjalankan program-program yang berdampak luas dan berkelanjutan.

Ke depannya, Sucofindo akan terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan lingkungan yang semakin kompleks, sehingga dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam menerapkan prinsip ESG secara holistik





