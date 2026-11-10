Subsidi Tiket Natal 2026 Rp883,4 Miliar untuk Empat Moda Transportasi

Menteri Dudy Purwagandhi mengumumkan pagu subsidi Rp883,4 miliar untuk pesawat, kereta, kapal Pelni, dan ASDP guna meringankan biaya perjalanan Natal Tahun Baru 2026.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi resmi mengumumkan pagu anggaran stimulus tarif sebesar Rp883,4 miliar. Dana khusus ini dialokasikan untuk empat moda transportasi utama, yaitu pesawat udara, kereta api, kapal Pelni, dan kapal penyeberangan ASDP. Pengumuman ini disampaikan di Jakarta pada Selasa sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim libur akhir tahun.

Target Stimulus Tarif Rp883,4 Miliar

Program subsidi ini dirancang khusus untuk mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat selama masa Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Pemerintah bertujuan memastikan bahwa mobilitas warga tetap terjangkau tanpa mengorbankan aspek keselamatan. Selain aspek kemanusiaan, stimulus ini juga diharapkan mampu mendongkrak konsumsi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di daerah tujuan wisata.

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Perluasan Jangkauan Empat Moda Angkutan

Jenis transportasi yang mendapatkan bantuan subsidi meliputi sektor penerbangan, perkeretaapian, laut melalui Pelni, dan penyeberangan via ASDP. Dengan adanya insentif harga ini, masyarakat diharapkan dapat merencanakan perjalanan pulang kampung dengan lebih efisien. Langkah ini juga diambil untuk menggerakkan ekonomi daerah yang biasanya mengalami peningkatan aktivitas signifikan saat hari raya.

Wajib Pesan Tiket Lewat Kanal Resmi

Sejumlah penumpang berjalan membawa barang bawaan mereka saat hendak menaiki kapal feri. Menhub Dudy Purwagandhi memperingatkan agar masyarakat merencanakan perjalanan dan memesan tiket lebih awal. Pemesanan harus dilakukan melalui kanal resmi masing-masing operator transportasi. Imbauan ini disampaikan untuk menghindari risiko penipuan yang marak terjadi menjelang puncak musim liburan.

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Inspeksi Kelaikan Sarana Transportasi

Bersamaan dengan pemberian subsidi, Kementerian Perhubungan mengintensifkan pengawasan keselamatan di seluruh moda transportasi. Dudy Purwagandhi menginstruksikan jajarannya untuk melakukan ramp check atau pemeriksaan kelaikan sarana secara menyeluruh. Langkah ini bertujuan memastikan setiap kendaraan dan kapal yang beroperasi pada masa Natal dan Tahun Baru layak jalan.

Detil Pengawasan di Berbagai Sektor

Di sektor darat, kelaikan armada bus dioptimalkan melalui sistem digital terintegrasi MitraDarat. Transportasi laut akan menjalani uji kelaiklautan terhadap 2.140 kapal sepanjang November 2026 oleh 132 unit pelaksana teknis. Sementara itu, transportasi udara melaksanakan ramp inspection di 20 bandar udara serta inspeksi kesiapan pada 223 bandara mulai 1 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.

Pada sektor perkeretaapian, pemeriksaan standar pelayanan minimum dan kelaikan sarana-prasarana dilakukan secara bertahap. Dudy Purwagandhi menekankan bahwa keberhasilan angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027 menuntut kedisiplinan operator. Koordinasi solid antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan operasional ribuan perjalanan sehari-hari.