Subianto Menuntaskan Kunjungan Kerja ke Cebu, Filipina dengan Penguatan Komitmen Bersama ASEAN

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa isu utama yang mengemuka dalam berbagai sesi KTT ke-48 ASEAN adalah respons kolektif Asia Tenggara terhadap dampak situasi geopolitik global, terutama konflik di Timur Tengah yang turut memengaruhi kehidupan negara-negara di kawasan. Para pemimpin ASEAN memiliki kesadaran yang sama bahwa kawasan Asia Tenggara harus semakin tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global. Untuk itu, penguatan kerja sama regional di sektor pangan dan energi menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam KTT ke-48 ASEAN.

Intinya adalah pertama, respons bersama ASEAN dalam menyikapi situasi yang terjadi di Timur Tengah yang semua merasakan, memberikan efek langsung terhadap kehidupan negara-negara di kawasan. Khususnya di sektor-sektor ekonomi, terlebih lagi di ketersediaan pangan dan energi. Para pemimpin ASEAN memiliki kesadaran yang sama bahwa kawasan Asia Tenggara harus semakin tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global. Karena itu, penguatan kerja sama regional di sektor pangan dan energi menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam KTT ke-48 ASEAN.

Raih Satyalancana Pembangunan, Direksi Pertamina Patra Niaga Pastikan Genjot Inovasi Perkuat Kemandirian Energi Nasional Ada satu kesadaran bersama yang tumbuh bahwa dengan situasi yang terjadi saat ini perlu suatu inisiatif bersama untuk menjadikan ASEAN ini sebagai suatu wilayah yang resilient, khususnya di bidang energi dan pangan. Sugiono menjelaskan bahwa agenda tersebut sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menempatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi sebagai fondasi penting bagi kedaulatan dan ketahanan nasional.

Pemerintah Indonesia pun terus mempercepat berbagai program strategis untuk mendukung tujuan tersebut. Dalam forum tersebut para pemimpin ASEAN juga menyepakati sejumlah hasil konkret atau deliverables sebagai langkah memperkuat ketahanan kawasan. Beberapa di antaranya ialah ASEAN Petroleum Security Agreement serta APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve) yang menjadi bagian penting dari kerja sama regional di sektor energi dan pangan.

Selain itu, dinamika global saat ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di suatu kawasan dapat dengan cepat berdampak pada negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara.

Hamka menyatakan memahami kondisi yang dihadapi masyarakat desa di Takalar. Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi terkait pembangunan jalan dan jembatan

Upaya Polri memburu Syekh Ahmad Al-Misry kini memasuki tahap internasional. Tersangka kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis itu diketahui berada di Mesir. Sebuah laporan terbaru mengungkap rencana rahasia Rusia dalam membantu Iran menyerang pasukan AS di kawasan Timur Tengah. Menko PM Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut pimpinan ponpes Tahfidzul Qur'an Ndolo Kusumo di Pati sekaligus pelaku pencabulan puluhan santriwati sebagai kiai palsu.

Salah seorang oknum dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) Makassar, Sulawesi Selatan, inisial IS diduga melecehkan tiga mahasiswi dengan modus perbaikan nilai. Saksikan duel Man City vs Brentford malam ini! Cek link live stream resmi, jadwal kickoff, dan panduan nonton Liga Inggris dari mana saja di artikel ini. Wali Kota Medan, Rico Waas turun kelapangan meninjau jalan rusak di Kecamatan Medan Marelan, Jumat 8 Mei 2026.

Hal ini, dalam langkah memperbaiki infrastruktur di Medan. Polres Kota (Polresta) Tangerang melakukan proses penyelidikan terkait tindak pidana pencurian perangkat sinyal perkeretaapian jalur Commuter Line di Stasiun Daru, Kabupa ISKI Jawa Timur melakukan silaturahmi. Dalam kesempatan ini, ISKI Jatim mendorong penguata budaya komunikasi yang humanis dan juga memperkuat budaya literasi





