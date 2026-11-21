Konferensi CIFP ke-10 di Jakarta menyoroti pertarungan internal pemerintahan Indonesia tahun 2026. Isu penyadapan ilegal Polri dan nama seperti Listyo Sigit menjadi fokus utama.

Pemerintah Indonesia sedang menghadapi tantangan strategis signifikan dalam menjaga stabilitas demokrasi dan integritas institusi. Konferensi on Indonesian Foreign Policy (CIFP) ke-10 yang diselenggarakan di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 21 November 2026, menjadi arena diskursus penting bagi para pemimpin negara. Dalam pidato pembukaannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain stabil di kawasan Asia Tenggara di tengah ketegangan geopolitik global.

Kontestasi Internal Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, secara terbuka menguraikan dinamika pertarungan ideologi yang berlangsung di dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahfud MD menggambarkan situasi ini sebagai benturan antara kekuatan progresif yang mendorong perubahan struktural dengan kelompok konservatif yang mempertahankan pola lama dalam tata kelola pemerintahan. Pertarungan ini mencakup seluruh lini kekuasaan negara, mulai dari penegakan hukum, dinamika politik, hingga efisiensi birokrasi.

Also read Prabowo Subianto Bertemu Empat Mata dengan Putin di Sela APEC 2026

Mahfud MD menekankan bahwa konflik ini bukan merupakan pertentangan antara pemerintah dan rakyat. Sebaliknya, ia menilai kontestasi tersebut terjadi di dalam institusi pemerintah, parlemen, partai politik, hingga kalangan masyarakat sipil. Presiden Prabowo Subianto, yang hadir di acara tersebut, mendukung pandangan ini dengan menegaskan komitmen pemerintahan untuk membersihkan institusi dari praktik-praktik yang tidak transparan dan melanggar hukum.

Kasus Penyadapan Ilegal Polri dan Penetapan Tersangka

Salah satu indikasi konkret dari pertarungan internal tersebut adalah kasus dugaan penyadapan ilegal yang mengguncang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bareskrim Polri telah menetapkan empat pejabat tinggi sebagai tersangka dalam perkara intersepsi ilegal, peretasan sistem, dan penghapusan data elektronik. Keempat individu yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irejen Slamet Uliandi.

Advertisement

Para tersangka ini diduga terlibat dalam operasi penyadapan tanpa hak terhadap sejumlah nomor telepon. Target penyadapan mencakup pemilik nomor telepon pribadi Presiden Prabowo Subianto serta pejabat tinggi negara lainnya. Investigasi awal menunjukkan bahwa para tersangka memerintahkan penyadapan terhadap nomor-nomor target spesifik tanpa mengikuti mekanisme formal yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan.

Tindakan Bareskrim dan Geledah Lokasi Strategis

Sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan, Bareskrim Polri melakukan operasi geledah serentak di lima lokasi strategis. Operasi ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti elektronik dan dokumen pendukung terkait praktik intersepsi ilegal. Posko operasi ditempatkan di Cibinong, Bogor, untuk mengkoordinasikan penyidikan dan memastikan keamanan barang bukti. Tindakan tegas ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak terkecuali untuk para pejabat tinggi kepolisian.

Kasus ini sebelumnya ditangani oleh Bareskrim Polri sebagai unit pidana umum. Penetapan tersangka tersebut menandai perubahan penanganan kasus dari level administratif menjadi pidana formal. Para tersangka menghadapi dugaan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur privasi komunikasi dan tata cara penyadapan oleh aparat penegak hukum. Proses penyidikan terus dilakukan untuk mengungkap benang merah antara kasus penyadapan dengan dugaan makar atau kudeta kecil.

Dampak bagi Institusi Kepolisian dan Masa Depan Hukum

Mahfud MD berharap pengusutan perkara penyadapan ilegal ini dapat menjadi pintu masuk bagi pembenahan institusi kepolisian secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Reformasi birokrasi kepolisian diharapkan dapat menekan praktik-praktik menyimpang yang dapat mengancam kedaulatan hukum.

Advertisement

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir adanya institusi yang berdiri di atas hukum. Langkah-langkah hukum yang diambil terhadap para tersangka bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh elemen bangsa, termasuk aparat keamanan, tunduk pada aturan main yang sama. Keberhasilan penanganan kasus ini akan menjadi indikator utama dalam upaya mewujudkan good governance di Indonesia. Publik menantikan hasil akhir penyidikan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.