Kisah inspiratif Subahri dan Nurmi, lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia yang menemukan tujuan hidup dan ekonomi melalui kerajinan tangan.

Kisah tentang ketangguhan hidup kembali terungkap di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia, Jakarta Selatan, melalui perjuangan dua warganya yang berusia lanjut. Subahri, seorang lansia berusia 77 tahun, dan Nurmi, yang berusia 65 tahun, telah menemukan makna baru dalam hidup mereka setelah mengalami kesepian dan kesulitan ekonomi yang parah selama bertahun-tahun di ibukota.

Kedua lansia ini kini aktif berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi melalui pembuatan kerajinan tangan. Mereka menganyam kain perca, membuat keset, hingga merajut barang dekoratif dengan penuh semangat, membuktikan bahwa usia lanjut bukan halangan untuk tetap produktif dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi kesejahteraan pribadi mereka.

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Perjuangan Subahri Setelah Mengalami Kesepian

Subahri memutuskan untuk datang menyerahkan diri kepada Dinas Sosial Jakarta di Jalan Gunung Sahari secara sadar karena tidak sanggup lagi hidup sebatang kara di Jakarta. Keputusan ini diambil setelah dua kali pernikahannya berakhir tanpa keturunan dan kondisi fisiknya yang menurun drastis akibat menderita katarak pada mata, yang mengakhiri kariernya sebagai sopir taksi gelap.

Selama delapan tahun menetap di panti sosial tersebut, ia menjalani rutinitas harian yang terstruktur dari hari Senin hingga Jumat. Salah satu kegiatan utamanya adalah membuat kerajinan di hari Selasa dan Kamis. Meskipun baru mempelajari cara membuat keset lima bulan yang lalu, ia telah menjadi cukup mahir untuk menjualnya, meski tubuhnya hanya mampu menyelesaikan satu keset dalam waktu satu hingga dua hari.

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Titik Terendah Nurmi dan Bantuan Tak Terduga

Nurmi Sundari mengalami jatuh bangkit yang sangat tajam setelah bisnis kredit barang elektronik yang dijalaninya selama setahun menjadi hancur karena dampak pandemi Covid-19. Ketika para debitor tidak lagi mampu membayar cicilan dan tidak ada uang yang kembali, ia terpaksa keluar dari indekosan dan luntang-lantung di jalanan tanpa sepeser pun uang di bank.

Saat berada di titik terendah dengan pikiran kalut dan perut lapar, seorang tukang tambal ban yang terenyuh melihat kondisinya lalu membelikan semangkuk mi ayam. Tukang tersebut menyarankan untuk pergi ke dinas sosial dan bahkan memastikan dengan menginstruksikan bahwa jika dinas sosial menolak, jangan tinggalkan dia di jalan, sehingga dia diantar ke panti oleh armada bajaj.

Program Pemberdayaan dan Dampak Sosial di Panti

Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia saat ini menampung sebanyak 358 lansia yang seluruhnya diberdayakan melalui pembuatan berbagai bentuk kerajinan tangan. Produk yang dihasilkan sangat beragam, mulai dari keset, gantungan kunci, tali leher, hingga hiasan bunga, dengan harga jual yang bervariasi mulai dari Rp 5.000 sampai Rp 300.000 tergantung pada tingkat kesulitan dan bahan yang digunakan.

Keuntungan yang diperoleh dari penjualan kerajinan tangan tersebut dibagikan secara adil kepada para lansia sebagai warga binaan. Langkah ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi juga memberikan rasa mandiri dan harga diri. Setiap lansia seperti Nurmi yang sudah menjadi warga binaan selama lima tahun ini merasa sangat senang karena memiliki banyak teman dan melakukan berbagai jadwal kegiatan yang menyenangkan.

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Perspektif Hidup dan Harapan Masa Depan

Subahri menyatakan rasa syukurnya terhadap kehidupan saat ini di panti, di mana ia merasa dipahami dan menemukan ketenangan melalui kuncinya yaitu bersyukur. Sementara itu, Nurmi yang telah kehilangan rahimnya akibat kista dan kehilangan suaminya, merasa bersyukur atas persahabatan yang didapat di panti karena tidak memiliki keluarga di luar sana.

Kegiatan seperti berkaraoke dan memainkan alat musik angklung menjadi favorit Nurmi di panti, yang membuatnya lupa akan trauma masa lalu ketika hampir mengakhiri hidup di kali di Jakarta. Kehadiran program sosial ini telah mengubah nasib mereka dari ketidakpastian yang penuh kecemasan menjadi kehidupan yang terstruktur, aman, dan penuh makna.