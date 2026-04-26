Suasana Syisyah Menjelang Puncak Haji: Kehidupan Perlahan Bangkit

Kawasan Syisyah di Mekkah, Arab Saudi, mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan menjelang puncak musim haji. Meskipun masih sepi, persiapan untuk menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia terus dilakukan, dengan fokus pada kenyamanan dan kemudahan akses ke lokasi ibadah utama.

Pagi itu, di pinggiran Mina , Arab Saudi , sapaan 'Apa kabar?

' dalam bahasa Indonesia menjadi kejutan bagi tiga wartawan Indonesia. Kondisi masih lengang, dengan sedikit lalu lintas di Jalan Raja Fahd yang menghubungkan Mina dan Masjidil Haram. Setelah melewati Terowongan Raja Fahd, yang menembus bukit-bukit dan memperpendek jarak antara Syisyah dan Mina, kami disambut oleh dua petugas keamanan. Mereka mengakui belum beristirahat sejak semalam, bertugas menjaga keamanan area tenda VIP.

Sebulan menjelang puncak haji, kawasan Syisyah, yang berjarak 3-8 kilometer dari Masjidil Haram, terasa sepi. Gedung-gedung hotel dan toko masih tutup, hanya papan nama 'Hotel Jemaah Haji Indonesia' yang menandakan keberadaan kehidupan. Warga setempat menjelaskan bahwa Syisyah hanya ramai selama musim haji, dan jemaah haji Indonesia biasanya menginap di sana. Bahkan selama Ramadhan, pengunjung lebih memilih menginap di dekat Masjidil Haram.

Musim haji merupakan anugerah bagi warga Syisyah, menghidupkan kembali kawasan tersebut. Beberapa pekan sebelum puncak haji, aktivitas mulai terlihat, seperti pekerja yang membersihkan Hotel Emaar al-Taqwa. Hotel ini akan menampung sekitar 2.600 jemaah haji Indonesia. Kawasan Syisyah juga dipilih sebagai lokasi Kantor Urusan Haji Daker Mekkah, pusat komando operasional haji.

Lebih dari 50 hotel di sektor 1 dan 2 Syisyah akan ditempati oleh jemaah haji Indonesia. Selain Syisyah, terdapat empat kawasan hotel jemaah Indonesia lainnya: Raudhah, Misfalah, Jarwal, dan Aziziyah. Jemaah haji gelombang pertama akan bergeser ke Mekkah mulai 30 April, sementara gelombang kedua dijadwalkan tiba antara 7 Mei dan 21 Mei. Kementerian Haji dan Umrah RI telah menyiapkan 177 hotel dan lima hotel cadangan di Syisyah dengan kapasitas sekitar 2.000 orang.

Fasilitas hotel mencakup mushala, ruang makan, tempat cuci, dan mesin cuci. Syisyah dipilih sebagai lokasi hotel cadangan karena lokasinya yang strategis dekat dengan Mina, tempat mabit dan melempar jumrah. Kantor Urusan Haji Daker Mekkah juga ditempatkan di Syisyah untuk memudahkan koordinasi dan bantuan selama puncak haji. Selain itu, Syisyah juga menjadi salah satu lokasi pelaksanaan skema tanazul, yang memungkinkan jemaah kembali ke hotel setelah melempar jumrah aqabah, tanpa harus tinggal di tenda-tenda Mina yang padat





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Momen Musisi Enau Akhiri Tur Ngamen Sesi Potret 2026 di Jakarta, Suasana Meriah 8 Jam NonstopMusisi Enau beri kejutan bagi para penikmat musik, dalam penutupan rangkaian tur “Ngamen Sesi Potret 2026.” Momen haru ini terjadi di Jakarta Selatan.

'Puncak karier saya': Kisah kesuksesan luar biasa seorang pemain pinjaman dari FC BayernSejak pindah pada bursa transfer musim dingin, pemain pinjaman Bayern, Daniel Peretz, mencatatkan rentetan prestasi yang luar biasa bersama FC Southampton. Kini, promosi ke Liga Premier dan tiket ke final Piala FA menanti di depan mata.

Mulai dipadati umat, begini suasana Masjidil Haram pada musim Haji 2026Mulai dipadati umat, begini suasana Masjidil Haram pada musim Haji 2026. Umat Islam memanjatkan doa di depan Ka&39;bah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Kamis (23/4/2026). Dalam musim ...

Satgas ODC beri layanan kesehatan bagi pengungsi di PuncakSatuan Tugas Operasi Damai Cartenz (ODC) memberikan pelayanan kesehatan bagi warga pengungsian di Kampung Gigobak, Distrik Sinak, Puncak, Papua Tengah, pada ...

Stok Daging Sapi Nasional Dipastikan Aman Menjelang Idul Adha 2026Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan ketersediaan daging sapi nasional aman menghadapi Idul Adha 2026 berdasarkan perhitungan neraca komoditas yang cermat. Pemerintah mengendalikan impor dan memantau distribusi untuk menjaga stabilitas harga.

Suasana perayaan yang sungguh luar biasa di Inggris setelah gol pada menit ke-103York City berhasil promosi ke League Two pada Sabtu sore setelah pertandingan yang sangat menegangkan melawan rival utamanya, Rochdale. York harus menghindari kekalahan untuk memastikan promosi, dan berhasil melakukannya berkat gol pada menit ke-103, delapan menit setelah Rochdale mencetak gol pembuka 1-0: 1-1.

