Suasana Kantor BGN Terlihat Berbeda Setelah Pergantian Pimpinan

Suasana di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (03/06/2026), terlihat berbeda setelah pergantian jajaran pimpinan di lembaga tersebut. Akses menuju ruang kerja dibatasi sehingga aktivitas perkantoran belum dapat berjalan seperti biasa.

Suasana Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (03/06/2026), menyusul pergantian jajaran pimpinan di lembaga tersebut. Selain dipenuhi karangan bunga, sejumlah pegawai terlihat menunggu di luar gedung dan area lobi kantor.

Akses menuju ruang kerja dibatasi sehingga aktivitas perkantoran belum dapat berjalan seperti biasa. Pengamanan di lingkungan kantor juga tampak diperketat. Petugas keamanan berjaga di sejumlah titik, termasuk area pintu masuk dan halaman gedung. Berdasarkan pantauan di lokasi, pegawai yang datang pada pagi hari belum diperbolehkan memasuki ruang kerja masing-masing.

Mereka hanya dapat menunggu di area luar gedung dan lobi selama proses penggeledahan berlangsung. Sejumlah pegawai terlihat berkumpul di sekitar pintu masuk. Sebagian duduk di dekat pos keamanan, sementara lainnya berdiri berkelompok sambil memantau perkembangan situasi. Beberapa pegawai juga tampak menggunakan telepon genggam sambil menunggu arahan lebih lanjut.

Informasi yang beredar di lingkungan kantor menyebutkan proses penggeledahan oleh Kejaksaan Agung telah berlangsung sejak dini hari. Hingga Rabu jelang siang hari, kegiatan penggeledahan masih berjalan dan sejumlah area di dalam gedung tetap dibatasi aksesnya. Suasana Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (03/06/2026), menyusul pergantian jajaran pimpinan di lembaga tersebut. Karena pergantian pimpinan, aktivitas di kantor BGN terganggu.

Beberapa pegawai terlihat menunggu di luar gedung dan area lobi kantor. Mereka hanya dapat menunggu di area luar gedung dan lobi selama proses penggeledahan berlangsung





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Kantor BGN Pergantian Pimpinan Penggeledahan Kejaksaan Agung

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