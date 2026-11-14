Suasana Borobudur Memanas Jelang Bank Jateng Marathon 2026

Sebanyak 12.500 pelari bersiap untuk berlari di Candi Borobudur pada Minggu 15 November 2026. Warga Magelang menyambut hangat para peserta Marathon.

Kawasan Candi Borobudur di Magelang terlihat semakin hangat dan penuh semangat satu hari sebelum pelaksanaan Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 yang akan berlangsung pada Minggu (15/11/2026). Suasana di sekitar situs warisan dunia tersebut berubah menjadi ruang latihan bagi ribuan peserta dari berbagai daerah yang telah tiba lebih awal untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental.

Pagi yang cerah di Sabtu (14/11/2026) menandai dimulainya antisipasi serius para pelari. Di tengah rutinitas harian warga yang masih berlangsung normal, sejumlah individu terlihat bergerak pelan menyusuri jalanan desa. Seorang pria dewasa terlihat berlari santai sambil mendorong keranjang bayi berisi anaknya. Ia sesekali berhenti berjalan kaki untuk memeriksa kondisi sang buah hati sebelum kembali melanjutkan lari kecil.

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Pria tersebut tidak tampak terburu-buru mengejar rombongan pelari lain yang berada sekitar dua menit di depannya. Ia justru terlihat sangat menikmati pemandangan pedesaan dan hamparan sawah yang dilalui. Jalur kampung ini merupakan bagian dari rute utama yang akan dilintasi oleh para peserta Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 keesokan harinya.

Rute Kampung Jadi Sorotan Utama

Jalur pedesaan yang akan menjadi lintasan resmi Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 mendadak meriah di hari Sabtu. Sejumlah komunitas lari lokal maupun nasional menggelar kegiatan latihan bersama di area tersebut. Para peserta berlari melintasi perkampungan dan saling menyapa dengan warga setempat. Interaksi yang terjadi menciptakan suasana kekeluargaan yang sangat terasa.

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Warga setempat telah terbiasa menjadi tuan rumah bagi para pelari yang berpartisipasi dalam event besar ini. Kebiasaan menyambut baik para peserta telah menjadi tradisi yang membuat atmosfer tetap nyaman. Para pelari pun mendapat tambahan semangat dari suara kambing yang dijajakan keliling oleh pedagang menggunakan mobil. Suara dagangan ini menjadi latar belakang unik yang menambah keasrian suasana latihan.

Aktivitas Seputar Candi Borobudur

Di sudut lain, para pelari terlihat berkumpul di sekitar pagar kawasan wisata Candi Borobudur. Mereka berlari melintasi area yang dipenuhi warga yang sedang berbelanja di pasar tradisional. Aktivitas harian di kawasan ini berlangsung seperti biasa hingga menjelang siang. Warga tidak mengganggu jalannya latihan santai para peserta yang sedang menyesuaikan diri.

Besok pagi, warga akan menghentikan aktivitas rutin mereka dan mempersilakan para pelari untuk menikmati atmosfer penuh kegembiraan di Bank Jateng Borobudur Marathon 2026. Beberapa pelari terlihat berfoto di penanda kawasan wisata Candi Borobudur sebagai dokumentasi. Ada pula yang beristirahat sejenak untuk menikmati sarapan yang dibeli dari pedagang kaki lima di pelataran kawasan tersebut.

Strategi dan Persiapan Peserta

Sebagian pelari memanfaatkan kesempatan sehari sebelum perlombaan untuk berlatih ringan dan menjaga kondisi fisik. Bagi para pelari yang berasal dari luar Magelang, berlari santai menjadi strategi utama untuk melemaskan otot. Cara ini efektif setelah mereka menempuh perjalanan jauh menuju lokasi event. Regenerasi otot dilakukan secara perlahan untuk menghindari cedera saat lomba dimulai.

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Di beberapa titik, terlihat pelari menikmati kopi sambil berbincang santai dengan peserta lain. Banyak di antaranya yang menginap di tempat tersebut untuk lebih menghemat waktu dan tenaga. Kebiasaan nongkrong ini memungkinkan mereka berbagi tips dan pengalaman sebelum lomba dimulai. Esok pagi, ketika matahari menyapa, mereka akan mengawali perjalanan dalam Bank Jateng Borobudur Marathon 2026.

Bersama 12.500 pelari lainnya, mereka akan merayakan kegembiraan sambil berlari melewati rute yang sudah dirancang khusus. Event ini tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang kebersamaan dan apresiasi terhadap keindahan alam serta budaya. Warga Magelang dan sekitarnya siap menyambut datangnya ribuan pelari dengan penuh keramahan dan antusiasme tinggi.