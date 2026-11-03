Suahasil Nazara Waspada Inflasi Pangan Bergejolak Akibat Kekeringan di Indonesia

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperingatkan volatilitas harga pangan akibat kekeringan. Data BPS mencatat inflasi Oktober 2026 mencapai 3,23% secara tahunan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kewaspadaan tinggi terhadap fluktuasi harga pangan akibat kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk menjaga stabilitas ketersediaan bahan pokok demi menekan dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat.

Data resmi dari Badan Pusat Statistik mencatat inflasi komponen pangan bergejolak mencapai 5,81 persen secara tahunan pada Oktober 2026. Angka ini menunjukkan tekanan signifikan pada sektor riil yang memerlukan intervensi kebijakan moneter dan fiskal untuk mencegah eskalasi harga lebih lanjut di kuartal berikutnya.

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Mekanisme Dampak Kekeringan Terhadap Pasokan

Ketidakstabilan pasokan terjadi karena musim kemarau panjang menghambat proses pertanian dan distribusi logistik ke daerah-daerah sentra produksi. Gubernur Bank Indonesia menetapkan target inflasi sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus satu persen, sehingga level 3,23 persen pada Oktober 2026 masih berada dalam batas aman namun perlu dipantau ketat.

Pemerintah merespons tantangan ini dengan mempererat sinergi antara kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar. Upaya ini bertujuan menstabilkan harga komoditas strategis yang sering kali menjadi penyumbang utama volatilitas indeks harga konsumen selama periode musim paceklik.

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Posisi Stakeholder dan Komponen Inflasi Lain

Di tengah pengawasan ketat terhadap harga pangan, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa dua komponen inflasi lainnya masih berada dalam kendali penuh. Inflasi inti tercatat berada di level 2,56 persen secara tahunan pada Oktober 2026, mencerminkan stabilitas permintaan domestik terhadap barang dan jasa esensial.

Sementara itu, inflasi harga yang diatur pemerintah berada pada level 3,24 persen secara tahunan pada Oktober 2025. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen kebijakan harga pemerintah berhasil meredam guncangan dari faktor eksternal yang tidak terduga. Data BPS juga mencatat inflasi sebesar 0,22 persen secara bulanan pada Oktober 2026.

Peningkatan Indeks Harga Konsumen dari 112,31 pada September 2026 menjadi 112,56 pada Oktober 2026 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa cabai merah menyumbang andil inflasi sebesar 0,13 persen dalam kategori tersebut.

Komoditas lain seperti cabai rawit, tomat, sawi hijau, labu siam, dan sawi putih juga memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga di bulan ini. Komposisi ini mengindikasikan bahwa faktor cuaca dan gangguan panen menjadi pendorong utama naik turunnya harga kebutuhan pokok bagi masyarakat urban maupun pedesaan.

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Dampak Ekonomi dan Langkah Selanjutnya

Pemerintah akan mengkaji secara mendalam dampak inflasi tersebut terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk semester kedua tahun 2026. Evaluasi ini penting untuk menyesuaikan paket stimulus fiskal dan kebijakan subsidi yang tepat sasaran bagi produsen dan konsumen rentan.

Dari aspek wilayah, terjadi ketimpangan inflasi antar daerah dengan 33 provinsi mengalami kenaikan harga dan 5 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Papua Selatan sebesar 1,12 persen, sementara deflasi terdalam terjadi di Gorontalo sebesar 0,67 persen pada periode yang sama.

Secara tahunan, seluruh provinsi di Indonesia tercatat mengalami inflasi dengan laju yang bervariasi. Sulawesi Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 8,07 persen, sedangkan DKI Jakarta mencatat angka terendah sebesar 2,52 persen, mencerminkan perbedaan struktur konsumsi dan kondisi supply chain masing-masing wilayah.

Komponen inti menjadi penyumbang inflasi tahunan terbesar dengan andil 1,64 persen, diikuti oleh komponen bergejolak sebesar 0,96 persen. Kenaikan harga emas perhiasan, minyak goreng, nasi dengan lauk, serta elektronik seperti telepon seluler dan laptop turut memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah.