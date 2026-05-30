Studio Billy: Ruang Pertemuan Hangat di Senopati dengan Musik, Makanan Kreatif, dan Dekorasi Unik

Temukan Studio Billy di Billy's Block 2nd Floor, Senopati, Jakarta Selatan, ruang pertemuan yang hangat dengan musik dikurasi, menu kuliner kreatif, dan dekorasi interior personal. Tempat ini cocok untuk bersantai sore hari dengan suasana rileks dan pilihan kursi fleksibel.

Studio Billy adalah ruang pertemuan yang hangat danpersonal, terletak di Billy's Block 2nd Floor, Senopati , Jakarta Selatan . Tempat ini buka desde pukul 17.00 WIB, menyambut tamu dengan berbagai tujuan: menikmati musik yang dikurasi dengan baik, membaca buku, memesan makanan atau minuman, hingga mengagumi dekorasi interior yang menarik.

Interior mengingatkan pada ruang tamu atau ruang keluarga yang nyaman, dengan beragam kursi, sofa, bantal, dan karpet bermotif Tidak mencolok. PenataanRuangan sangat fleksibel, memungkinkan tamu berkumpul dalam grup besar atau jelas untuk tamu tunggal. Pencahayaan jingga dari lampu menciptakan suasana rileks, kontras dengan hijau pepohonan di luar yang terlihat melalui kerai. Ada banyak pajangan unik seperti lukisan, aksesori dengan tiang berbentuk alat musik tiup atau bulat besar dengan penyangga L, serta langit-langit bergelombang.

Semua elemen interior ini dirancang untuk menghadirkan "rasa" yang membuat tamu betah berlama-lama. Sore hari dihiasi dengan menu kuliner kreatif. Dalam kunjungan pada Jumat (8/5/2026), kami mencicipioultry menu: Grilled Flatbread with Bone Marrow Butter, Hashbrown with Comte Custard and Chives, Raw Beef Tostada with Fermented Kimchi Sauce and Pickled Radish, Crab Tartalette with Apple, Cucumber, and Crème Fraiche, serta Grilled Chicken Oysters & Hearts with Black Garlic and Salsa Verde.

Untuk minuman, pilihan jatuh pada koktail Cosmic Love dan Kombucha Passionfruit Rosemary yang sangat menyegarkan. Musik yang diputar tidak terlalu dominan sehingga memungkinkan obrolan nyaman. Di dekat bar, tersedia rak dengan album piringan hitam. Studio Billy dibangun oleh Billy's Block, Ghaniya Kartasasmita, dan Gupta Sitorus dengan visi menjadi ruang pertemuan yang hangat dan menjangkau berbagai komunitas





