Studio 133 Biyan memamerkan koleksi Spring/Summer 2027 THE FOLKARIAN yang mengeksplorasi estetika sehari-hari dengan sentuhan motif Jaipur dan siluet cair.

Studio 133 Biyan resmi mempresentasikan koleksi Spring/Summer 2027 bertajuk THE FOLKARIAN di hotel InterContinental Jakarta Pondok Indah pada Senin, 23 November 2026. Acara peragaan busana ini dihadiri oleh para penggemar mode dan kalangan industri kreatif untuk menyaksikan eksplorasi baru dari merek tersebut. Pagelaran berlangsung dengan atmosfer yang tenang tanpa atraksi visual yang berlebihan, sehingga memungkinkan seluruh perhatian penonton tertuju sepenuhnya pada detail busana yang dipertontonkan di atas podium.

Ekspresi Gaya Dalam Kehidupan Sehari-hari

Koleksi THE FOLKARIAN dirancang untuk mengeksplorasi keindahan yang tersembunyi dalam aktivitas keseharian. Konsep ini mengangkat kebiasaan kecil saat berpakaian, pilihan busana favorit, hingga padu-padang yang tak terduga sebagai sumber inspirasi utama. Brand Studio 133 Biyan menyatakan bahwa keindahan sesungguhnya hadir dalam hal-hal yang akrab dan sering dianggap remeh oleh banyak orang.

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Pendekatan ini menekankan bahwa keakraban dalam gaya berpakaian tidak harus selalu monoton atau membosankan. Justru, ruang-ruang sederhana dalam rutinitas harian dapat dijadikan medium untuk menemukan cara-cara baru dalam mengekspresikan jati diri. Setiap tampilan yang dihadirkan bertujuan untuk merangkul kebebasan bereksperimen tanpa meninggalkan kedisiplinan bentuk yang terstruktur.

Dinamika Motif dan Siluet yang Cair

Inspirasi visual dalam koleksi ini bersumber dari seragam sekolah, latihan menari, hingga fragmen kehidupan sehari-hari yang terasa dekat dengan masyarakat. Studio 133 Biyan menerjemahkan referensi nyata tersebut ke dalam bahasa mode yang lebih ekspresif. Permainan motif menjadi daya tarik utama, dengan penggunaan Jaipur block prints, ornamen bergaya Mughal, serta pola geometris yang dihadirkan secara berani namun tetap terukur.

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Perbedaan skala dan penempatan pola menciptakan dinamika visual yang dinamis. Motif floral dipertemukan dengan elemen segar lainnya, mengubah tekstur kain menjadi karakter tersendiri. Siluet gaun yang ditampilkan memiliki panjang selutut hingga pertengahan betis dengan potongan santai. Garis pinggang yang lebih rileks serta permainan proporsi membuat tampilan terasa ringan dan tidak kaku.

Perpaduan Nuansa Maskulin dan Warna Hangat

Nuansa maskulin diperkenalkan melalui mantel dan jaket dengan potongan lurus yang tegas. Struktur yang kaku ini berpadu harmoni dengan lapisan longgar serta material ringan, menciptakan keseimbangan antara garis rapi dan kebebasan bergerak. Batas antara elemen feminin dan maskilin dalam koleksi ini terasa lebih cair, memberi ruang bagi pemakainya untuk menentukan karakter penampilan sendiri tanpa batasan gender yang kaku.

Palet warna dalam THE FOLKARIAN bergerak dalam spektrum yang hangat dan lembut. Warna cokelat redup, merah muda bernuansa bumi, serta biru lembut digunakan untuk membangun harmoni yang bersahaja. Karakter setiap tampilan juga diperkaya melalui pilihan material mulai dari katun dan linen hingga kain berkilau. Perbedaan karakter kain menghadirkan permainan permukaan yang menarik bagi para pengamat mode.

Ruang Interpretasi dan Masa Depan Fashion

Detail perpaduan unsur feminin dan maskilin dalam koleksi ini bersifat terbuka untuk interpretasi personal. Lapisan busana, pertemuan motif, hingga pilihan aksesori dapat menjadi ruang eksperimen tanpa harus mengikuti formula tertentu. Studio 133 Biyan menegaskan bahwa koleksi ini melihat pakaian sebagai bagian integral dari kehidupan nyata, bukan sekadar tampilan di atas podium.

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THE FOLKARIAN merayakan kemungkinan untuk bermain dengan pakaian yang akrab dalam keseharian. Melalui kombinasi baru, merek ini mengajak penikmat mode untuk menjadikannya bagian dari ekspresi personal. Keindahan dalam koleksi ini hadir melalui keberanian memberi sentuhan berbeda pada hal-hal yang sudah menjadi bagian dari rutinitas. Acara di InterContinental Jakarta Pondok Indah tersebut berhasil menunjukkan luasnya interpretasi dari gagasan yang diusung.