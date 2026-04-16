Studi Ungkap Potensi Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Akibat Penghapusan Plastik, Keterjangkauan Jadi Kunci

Sebuah studi menunjukkan bahwa penghapusan kemasan plastik secara luas dapat memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok hingga 21,6 persen. Hal ini berpotensi menambah beban finansial rumah tangga, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah hingga menengah. Keterjangkauan produk menjadi fokus utama di tengah upaya keberlanjutan.

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan dampak penghapusan plastik menjadi sorotan utama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sebuah studi baru-baru ini menyoroti potensi kenaikan harga yang signifikan jika kemasan plastik dihapus secara luas, dengan perkiraan kenaikan rata-rata hingga 21,6 persen. Hal ini dapat menambah beban belanja keluarga rata-rata sekitar US$60,75 per kunjungan.

Pemicu utama kenaikan harga ini meliputi biaya material pengganti yang lebih mahal, peningkatan ongkos distribusi, dan risiko kerusakan produk yang lebih tinggi akibat minimnya perlindungan kemasan. Dalam simulasi sederhana untuk kebutuhan sarapan, penggantian plastik pada produk seperti susu, bacon, dan buah beku saja dapat meningkatkan biaya hingga 24,5 persen atau sekitar US$6,34 per belanja. Beberapa kategori produk diperkirakan akan mengalami kenaikan harga yang cukup drastis, termasuk susu (hingga 38,3 persen), minuman bersoda (hingga 55,1 persen), serta daging dan makanan beku (sekitar 15 hingga 28 persen). Meskipun temuan ini didasarkan pada simulasi dengan asumsi tertentu, termasuk skenario penghapusan plastik tanpa solusi alternatif yang efisien, dampaknya terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah hingga menengah berpotensi lebih terasa karena porsi pengeluaran pokok yang lebih besar. Presiden dan CEO ACI, Tirzah Duren, menekankan pentingnya keterjangkauan dalam setiap pembahasan mengenai kemasan dan keberlanjutan.





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Plastik Harga Barang Kebutuhan Pokok Keterjangkauan Keberlanjutan Studi Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

