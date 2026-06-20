Studi Temukan Keterkaitan Kecanduan Video Pendek dengan Perbedaan Struktur Otak

Studi terbaru menemukan bahwa gejala kecanduan video pendek terkait dengan perbedaan struktur dan aktivitas beberapa area otak yang berperan dalam kontrol diri, emosi, perhatian, dan sistem penghargaan. Penelitian ini melibatkan 111 mahasiswa di China dan menggunakan pemindaian MRI untuk memetakan struktur dan aktivitas otak, serta mengukur tingkat kecanduan video pendek para peserta.

Studi terbaru menemukan bahwa gejala kecanduan video pendek terkait dengan perbedaan struktur dan aktivitas beberapa area otak yang berperan dalam kontrol diri , emosi, perhatian, dan sistem penghargaan .

Penelitian ini melibatkan 111 mahasiswa di China dan menggunakan pemindaian MRI untuk memetakan struktur dan aktivitas otak, serta mengukur tingkat kecanduan video pendek para peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi gejala kecanduan video pendek seseorang, semakin besar pula perbedaan yang ditemukan pada beberapa area otaknya. Secara struktural, peneliti menemukan peningkatan volume pada orbitofrontal cortex (OFC) dan cerebellum di kedua sisi otak.

Selain itu, peneliti juga menemukan peningkatan aktivitas spontan pada dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC), posterior cingulate cortex (PCC), cerebellum, dan temporal pole. Penelitian tersebut juga menemukan adanya hubungan antara kecanduan video pendek dan sifat iri hati. Individu yang lebih sering membandingkan dirinya dengan orang lain diketahui memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami gejala kecanduan video pendek. Namun, peneliti menegaskan bahwa studi ini tidak membuktikan TikTok atau platform video pendek secara langsung menyebabkan perubahan pada otak.

Penelitian hanya menemukan hubungan antara gejala kecanduan video pendek dan karakteristik otak yang diamati pada responden. Temuan tersebut lebih tepat dipandang sebagai bukti awal mengenai hubungan antara kecanduan video pendek dan perbedaan struktur serta aktivitas beberapa area otak yang berperan dalam kontrol diri, emosi, perhatian, dan sistem penghargaan





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Kecanduan Video Pendek Struktur Otak Aktivitas Otak Kontrol Diri Emosi Perhatian Sistem Penghargaan

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