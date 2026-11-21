Penelitian Journal of Integrative and Complementary Medicine menunjukkan pelukan keluarga mengurangi kecemasan sebelum operasi. Efek nyeri hanya bersifat jangka pendek pada pasien yang menjalani prosedur medis.

Sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of Integrative and Complementary Medicine pada 13 November 2026 mengungkapkan bahwa interaksi fisik sederhana antara pasien dan anggota keluarga dapat memberikan dampak positif signifikan terhadap kondisi psikologis sebelum tindakan medis. Temuan ini menegaskan bahwa pelukan yang diberikan setidaknya selama 20 detik dapat membantu meredakan kecemasan yang umumnya dialami pasien menjelang prosedur operasi. Studi ini melibatkan seratus lima puluh partisipan yang akan menjalani operasi, dengan hasil menunjukkan bahwa pendekatan nonmedis ini layak menjadi bagian dari protokol dukungan pasien.

Mekanisme Penelitian dan Kelompok Pengendalian

Para peneliti membagi seratus lima puluh pasien secara acak ke dalam dua kelompok independen, masing-masing terdiri atas 75 orang, untuk memastikan validitas data statistik. Kelompok pertama diberikan instruksi spesifik untuk memeluk anggota keluarga selama durasi minimal 20 detik, yang dilakukan sekitar 30 menit sebelum jadwal operasi dimulai. Sementara itu, kelompok kedua berfungsi sebagai kontrol dan tidak menerima intervensi pelukan sama sekali sebelum prosedur dimulai.

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Pengukuran Dampak pada Kecemasan Pasien

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pasien dalam kelompok yang menerima pelukan melaporkan tingkat kecemasan yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang tidak menerima intervensi fisik tersebut. Penurunan tingkat stres ini terjadi pada masa kritis tepat sebelum pasien dibawa ke ruang operasi, di mana faktor psikologis sering kali memengaruhi respons tubuh terhadap prosedur medis. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa dukungan sosial melalui kontak fisik dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam mempersiapkan mental pasien.

Peran Hormon Oksitosin dalam Pengendalian Nyeri

Sebastian Ocklenburg, Profesor metode penelitian psikologi di MSH Medical School Hamburg di Jerman, menjelaskan bahwa mekanisme biologis di balik manfaat pelukan melibatkan pelepasan hormon oksitosin. Hormon ini dikenal luas sebagai zat kimia yang berperan dalam ikatan sosial dan dapat berinteraksi langsung dengan sistem pengatur rasa nyeri serta amigdala, yaitu bagian otak yang berkaitan dengan rasa takut dan kecemasan. Interaksi biokimia ini menciptakan efek menenangkan yang membantu pasien menghadapi prosedur pembedahan dengan lebih stabil secara emosional.

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Batasan Dampak pada Perasaan Nyeri Pascabedah

Peneliti juga menemukan bahwa kelompok yang mendapat pelukan melaporkan tingkat nyeri yang sedikit lebih rendah sekitar 30 menit setelah operasi selesai dilaksanakan. Namun, perbedaan tingkat nyeri antara kedua kelompok tidak lagi dapat ditemukan pada pengukuran yang dilakukan enam jam setelah tindakan medis berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pelukan terhadap pengurangan rasa sakit bersifat sementara dan terbatas pada periode awal pemulihan pascaoperasi.

Kesimpulan Dukungan Nonmedis dalam Medis Modern

Peneliti menyimpulkan bahwa pelukan keluarga dapat menjadi bentuk dukungan sederhana yang berharga bagi pasien sebelum menjalani operasi, namun intervensi tersebut tetap perlu dipahami sebagai pelengkap. Pendekatan ini tidak boleh menggantikan penanganan medis profesional untuk mengatasi kecemasan dan nyeri yang kompleks pada pasien. Temuan ini memberikan rekomendasi praktis bagi rumah sakit untuk memungkinkan kehadiran dan interaksi fisik keluarga di periode kritis sebelum operasi.