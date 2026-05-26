Strategy Tingkatkan Kepemilikan Bitcoin hingga 4% Pasokan dengan Investasi Senilai US$ 65 Miliar

Selama lima tahun terakhir, perusahaan perangkat lunak yang beralih menjadi perbendaharaan kripto, Strategy, mengakumulasi lebih dari 840.000 BTC, setara 4% total pasokan. Pembelian terbesar termasuk 55.500 BTC pada November 2024 dan 34.200 BTC pada April 2026, dengan nilai total mendekati US$ 65 miliar.

Strategi investasi Bitcoin milik perusahaan perangkat lunak yang bertransformasi menjadi entitas perbendaharaan kripto, Strategy , telah menjadi contoh utama bagi sejumlah perusahaan publik yang mulai menambah eksposur mereka ke aset digital.

Selama lebih dari lima tahun, perusahaan ini secara konsisten mengakumulasi Bitcoin, sehingga kini menguasai sekitar 843.738 unit atau setara dengan hampir empat persen dari total suplai Bitcoin yang dibatasi pada 21 juta koin. Dengan harga pasar Bitcoin yang kini berada di atas US$ 76.500 per koin, nilai keseluruhan simpanan Strategy diperkirakan mendekati US$ 65 miliar, atau setara dengan sekitar Rp 1.152 triliun bila menggunakan kurs US$ 1 = Rp 17.730.

Komitmen ini tidak terlepas dari tekad pendiri Strategy, Michael Saylor, yang terus mendorong pembelian bahkan ketika harga berada pada level tertinggi, sehingga rata‑rata biaya akuisisi perusahaan kini melampaui US$ 75.700 per Bitcoin. Sejak 2020, Strategy telah melaksanakan serangkaian akuisisi besar yang mencatatkan rekor historis baik dalam hal volume BTC maupun nilai dolar yang dikeluarkan. Pada 25 November 2024, perusahaan mengumumkan pembelian tertinggi dalam sejarahnya, yakni 55.500 BTC, yang setara dengan lebih dari US$ 800 juta pada saat itu.

Meskipun harga Bitcoin sempat turun 4 persen sesaat setelah pengumuman, nilai pasar kembali pulih dan bahkan menembus rekor tertinggi baru di atas US$ 94.000. Hanya seminggu sebelumnya, Strategy telah menambah kepemilikannya sebesar 331.200 BTC dengan total pengeluaran US$ 2,54 miliar, yang pada saat itu mengakhiri kepemilikan mereka pada level 330 ribu koin.

Pada April 2026, strategi diversifikasi pendanaan melalui saham preferen STRC memungkinkan perusahaan menambah 34.200 BTC dengan biaya US$ 650 juta, meningkatkan total kepemilikan menjadi lebih dari 815.000 BTC dan menilai aset tersebut sekitar US$ 62 miliar. Setiap kali akuisisi diumumkan, dinamika harga Bitcoin menunjukkan pola yang menarik: meskipun sering ada penurunan jangka pendek, sering kali diikuti oleh rebound atau bahkan pencapaian level tertinggi baru.

Pembelian-pembelian strategis lainnya mencakup akuisisi 29.645 BTC pada Desember 2020, 27.200 BTC pada akhir Oktober hingga awal November 2020, serta serangkaian transaksi pada tahun 2026 yang memanfaatkan hasil penjualan saham preferen STRC. Pada Mei 2026, perusahaan menggunakan hampir US$ 2,01 miliar untuk memperoleh sekitar 25.000 BTC, namun harga Bitcoin kembali mengalami penurunan hampir 4,5 persen dalam dua hari berikutnya. Pada Agustus 2026, strategi akhir kuartal pertama melibatkan pembelian 22.337 BTC senilai US$ 1,57 miliar, menjadikannya akuisisi ketujuh terbesar sepanjang masa.

Pola ini menegaskan bahwa Strategy tidak hanya bersikap agresif dalam mengakumulasi Bitcoin, tetapi juga siap menanggapi fluktuasi pasar dengan sumber daya finansial yang fleksibel, mengandalkan kombinasi pendanaan melalui obligasi konversi, penjualan saham preferen, dan likuiditas internal perusahaan. Dengan total nilai kepemilikan yang mendekati satu triliun rupiah, Strategy terus menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam adopsi institusional Bitcoin di dunia korporasi





