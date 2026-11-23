Wamentan Alim Setiawan Slamet tinjau BRMP di Malang untuk dorong swasembada kedelai, targetkan produktivitas enam ton per hektare guna tekan ketergantungan impor hingga 95 persen.

Kementerian Pertanian melalui Wakil Menteri Alim Setiawan Slamet meninjau langsung Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Tanaman Aneka Kacang di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Senin 23 November 2026. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengawasi proses penerapan inovasi teknologi budidaya yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas lahan kedelai secara signifikan. Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan kedelai asing.

Pemerintah pusat menjalankan strategi intensifikasi ini dengan tekad kuat untuk menekan angka ketergantungan impor kedelai yang saat ini mencapai sekitar 95 persen dari total kebutuhan nasional. Wamentan Alim menyampaikan arahan dan strategi prioritas tersebut saat memantau langsung perkembangan lapangan di fasilitas penelitian perbenihan. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap inovasi yang dihasilkan dapat diandalkan untuk mendongkrak output produksi dalam negeri.

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Detail Mekanisme Inovasi dan Peningkatan Produk

Wamentan Alim memantau secara langsung proses pengembangan berbagai galur serta varietas unggul kedelai yang sedang berlangsung di fasilitas tersebut. Ia menguji metode budidaya baru yang dirancang khusus untuk mendongkrak produktivitas per hektare serta meningkatkan kadar protein dalam biji kedelai. Pengujian ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa inovasi teknologi yang diterapkan benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen.

Kunjungan ke BRMP Tanaman Aneka Kacang merupakan bagian dari rangkaian agenda resmi Wamentan Alim di Kabupaten Malang. Sebelumnya, ia juga mengunjungi Universitas Brawijaya atau UB untuk memperkuat kolaborasi strategis antara Kementerian Pertanian dan perguruan tinggi. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pembangunan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan melalui pengintegrasian riset akademik dengan kebutuhan praktis di lapangan.

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Posisi Pihak Terkait dan Kolaborasi Strategis

Wamentan Alim menegaskan bahwa pihak kementerian dan perguruan tinggi harus memperluas jangkauan kolaborasi yang tidak hanya berfokus pada penciptaan varietas unggul dan metode budidaya. Jangkauan tersebut harus mencakup juga inovasi alat dan mesin pertanian atau alsintan, regenerasi petani, serta hilirisasi produk pertanian untuk menciptakan ekosistem yang lengkap. Ia menekankan pentingnya sinergi ini untuk mendorong swasembada pangan yang tangguh dan berkelanjutan di tengah tantangan global.

Wamentan Alim menjelaskan bahwa pengembangan inovasi menjadi kunci utama untuk mengejar target swasembada kedelai yang telah dicanangkan oleh Presiden. Ia menyoroti bahwa tingkat produktivitas kedelai nasional saat ini masih berada di kisaran 1,6 ton per hektare. Kondisi ini berarti pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan membutuhkan lahan yang sangat luas apabila hanya mengandalkan pola budidaya konvensional yang ada saat ini.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya Implementasi

Ia menyatakan bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan penambahan luas lahan karena keterbatasan sumber daya tanah. Kuncinya ada pada inovasi dan intensifikasi melalui pengembangan varietas unggul serta perbaikan metode budidaya. Wamentan Alim juga menekankan pentingnya membangun ekosistem perbenihan yang kuat agar produktivitas kedelai nasional dapat meningkat secara drastis dan efisien dalam jangka panjang.

Kebutuhan kedelai nasional saat ini mencapai sekitar 3 juta ton per tahun, sementara volume impor masih berada di kisaran 2,6 juta ton. Dengan kondisi defisit tersebut, peningkatan produktivitas menjadi kebutuhan mendesak agar produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan konsumsi masyarakat secara mandiri. Target produktivitas hingga 6 ton per hektare menjadi sasaran ambisius yang perlu diupayakan melalui kombinasi inovasi.

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Wamentan Alim memberikan perbandingan strategis bahwa jika produktivitas mencapai 3 ton per hektare, Indonesia membutuhkan sekitar 1 juta hektare lahan untuk menghasilkan 3 juta ton. Namun, jika produktivitas bisa mencapai 6 ton per hektare, kebutuhan luas lahan menjadi jauh lebih efisien dan realistis. Pemerintah sedang mematenkan strategi ini termasuk menyiapkan ekosistem benih yang siap mendukung target tersebut.

Di kunjungan tersebut, Wamentan Alim mengapresiasi hasil pengembangan varietas unggul di BRMP Tanaman Aneka Kacang yang telah menghasilkan sejumlah galur potensial. Galur-galur ini memiliki karakteristik produktivitas dan kandungan protein tinggi yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Beberapa galur tersebut dipersiapkan untuk mengikuti uji multilokasi pada tahun 2027 guna menghasilkan varietas unggul baru.

Pengembangan varietas juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik industri pengolahan kedelai, khususnya bagi produsen tempe. Kedelai dengan ukuran biji lebih besar menjadi salah satu karakteristik penting yang perlu diperhatikan agar varietas yang dihasilkan sesuai dengan standar pasar dan industri dalam negeri. Kementan menyiapkan keberlanjutan program pengembangan melalui dukungan pemerintah untuk perluasan areal tanam yang lebih besar.

Pada tahun 2027, program pengembangan kedelai ditargetkan mencapai luas 50 ribu hektare sebagai langkah awal yang terukur. Perluasan program akan didorong lebih besar lagi pada tahun 2028 seiring dengan kesiapan penuh inovasi teknologi, varietas unggul, dan ekosistem perbenihan yang sudah matang. Langkah bertahap ini diharapkan dapat secara bertahap mengurangi beban impor dan meningkatkan kemandirian pangan nasional.