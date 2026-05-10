Strategi Storytelling KAPPI dalam Meningkatkan Nilai Budaya Kopi Indonesia melalui Film Mantra of Kahwa

KAPPI menekankan pentingnya penggunaan storytelling dan medium film untuk meningkatkan nilai jual serta pengakuan global terhadap keunikan dan budaya kopi Indonesia di More Food Expo 2026.

Dalam perhelatan megah More Food Expo Indonesia 2026 yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Yayasan Pendidikan Pengembangan Perkopian Indonesia atau yang lebih dikenal dengan KAPPI membawa sebuah misi besar untuk merevolusi cara dunia memandang kopi nusantara.

KAPPI menegaskan bahwa pada era modern ini, kualitas rasa yang unggul saja tidak lagi cukup untuk memenangkan persaingan di pasar global. Strategi utama yang kini didorong adalah penggunaan storytelling atau seni bercerita sebagai instrumen untuk memperkuat posisi dan nilai tawar kopi Indonesia di mata internasional. Melalui pendekatan naratif, kopi tidak lagi dipandang sekadar sebagai komoditas perdagangan yang diperjualbelikan berdasarkan berat dan harga, melainkan sebagai sebuah karya budaya yang memiliki jiwa dan sejarah panjang.

Dengan mengintegrasikan cerita di balik setiap biji kopi, KAPPI berupaya menciptakan ikatan emosional antara konsumen dengan asal-usul produk yang mereka konsumsi, sehingga nilai ekonomisnya pun akan meningkat seiring dengan tingginya apresiasi terhadap proses produksinya. Salah satu implementasi nyata dari strategi storytelling ini adalah melalui pemutaran film berjudul Mantra of Kahwa yang merupakan karya sutradara Budi Kurniawan. Film ini hadir bukan hanya sebagai sarana promosi visual, tetapi sebagai medium kontemplatif yang menghadirkan kopi Sumatra dalam perspektif yang lebih mendalam.

Mantra of Kahwa mengusung gagasan filosofis bahwa kopi adalah sebuah living, breathing mantra, sebuah warisan budaya yang hidup dan terus bernapas, serta menjadi jembatan yang menghubungkan relasi antara manusia, alam semesta, dan tradisi leluhur. Pendekatan visual yang reflektif dalam film ini mengajak penonton untuk menyelami kehidupan para petani kopi, merasakan tanah yang mereka pijak, dan memahami dedikasi luar biasa yang dicurahkan dalam setiap proses panen.

Budi Kurniawan, yang sebelumnya telah sukses mengembangkan dokumenter seperti The Aroma of Heaven, Legacy of Java, dan House of Cula, kembali menunjukkan bahwa kekuatan sinema mampu menerjemahkan nilai-nilai budaya yang abstrak menjadi pengalaman sensorik yang kuat bagi audiens luas. Roby Wibisono yang mewakili KAPPI menjelaskan bahwa penggunaan medium film adalah langkah strategis untuk mengedukasi konsumen sekaligus memperkenalkan kekayaan kopi Indonesia secara lebih efektif.

Saat ini, terdapat tren global di mana para pecinta kopi mencari produk yang unik dengan tingkat transparansi yang tinggi. Hal ini berkaitan erat dengan permintaan pasar akan traceability, authenticity, dan origin story. Indonesia memiliki keunggulan kompetitif berupa keberagaman geografis yang luar biasa, yang menghasilkan profil rasa kopi yang tidak dapat ditemukan di negara lain. Dengan menggandeng berbagai kementerian dan instansi pemerintah baik di dalam maupun luar negeri, KAPPI berkomitmen untuk membawa narasi kopi Indonesia ke forum-forum internasional melalui film dokumenter.

Storytelling kini bukan lagi sekadar pelengkap pemasaran, melainkan bagian inti dari nilai produk yang menentukan persepsi dan positioning kopi Indonesia di panggung dunia. Melalui sinergi antara kreativitas seni dan pemberdayaan petani, diharapkan kopi Indonesia dapat dikenal sebagai simbol identitas budaya yang membanggakan sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan





