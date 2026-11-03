Strategi Stabilitas Rupiah Bank Indonesia Melampaui Intervensi Cadangan Devisa

Gubernur BI Destry Damayanti mengungkap strategi multidimensi menjaga nilai tukar rupiah yang tidak hanya mengandalkan intervensi cadangan devisa, tetapi juga insentif premi dan kebijakan moneter untuk menghadapi tekanan global.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan bahwa upaya bank sentral dalam mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merupakan sebuah seni yang kompleks. Kebijakan ini dirancang dengan berbagai instrumen strategis yang tidak sepenuhnya bergantung pada intervensi pasar yang dapat menguras cadangan devisa negara secara signifikan.

Seni Menjaga Nilai Tukar Rupiah

Destry Damayanti menjelaskan pendekatan holistik tersebut saat menyampaikan hasil Rapat Kerja Periodik Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta pada hari Selasa tanggal 3 November 2026. Ia menekankan bahwa menjaga kestabilan mata uang domestik memerlukan keseimbangan antara respons cepat terhadap gejolak pasar dan penguatan fundamental ekonomi jangka panjang.

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Kurs rupiah memang mengalami tekanan di periode terkini, dipicu oleh kombinasi faktor eksternal berupa ketidakstabilan perekonomian global serta faktor internal berupa dinamika domestik dan sentimen pasar. Hingga tanggal 2 November 2026, nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp 18.145 per dolar AS. Angka ini menunjukkan pelemahan dibandingkan posisi menguatnya rupiah pada akhir September 2026 yang berada di level Rp 17.870 per dolar AS.

Instrumen Non-Deliverable Forward dan Insentif Premi

Bank Indonesia tetap mengoptimalkan intervensi melalui transaksi Non-Deliverable Forward di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward di pasar domestik. Namun, langkah krusial lainnya adalah memperluas pemberian insentif pengurangan premi untuk menarik aliran portofolio asing ke berbagai instrumen keuangan domestik.

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Pertama, mekanisme Domestic Non-Deliverable Forward atau DNDF memberikan lindung nilai kepada Bank Indonesia untuk transaksi pendanaan luar negeri yang mencakup aliran portofolio, pinjaman bank, dan investasi langsung asing. Insentif ini berupa pengurangan premi menjadi 40 persen untuk tenor enam bulan dan 45 persen untuk tenor dua belas bulan.

Kedua, melalui mekanisme swap beli lindung nilai konvensional, Bank Indonesia menawarkan pengurangan premi sebesar 15 persen untuk tenor tiga bulan, 20 persen untuk tenor enam bulan, dan 25 persen untuk tenor dua belas bulan. Langkah ini bertujuan mendukung likuiditas dan mengurangi biaya lindung nilai bagi pelaku pasar.

Ketiga, Bank Indonesia melanjutkan insentif bagi transaksi Local Currency Transaction dengan negara mitra guna mendiversifikasi transaksi valuta asing. Insentif ini mencakup penambahan premi swap jual lindung nilai konvensional sebesar 10 persen serta pengurangan premi DNDF lindung nilai sebesar 10 persen untuk perdagangan dan investasi internasional.

Peran Suku Bunga dan Sekuritas Rupiah

Di luar instrumen pasar valuta asing, Bank Indonesia memanfaatkan kebijakan moneter sebagai penopang stabilitas kurs. Penetapan suku bunga acuan BI Rate digunakan untuk mempengaruhi arus modal dan daya tarik aset rupiah. Selain itu, penyesuaian penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia juga menjadi alat untuk mengelola likuiditas sistem keuangan.

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Intervensi di pasar keuangan tetap dianggap sebagai opsi strategis dan efektif untuk merespons sentimen tiba-tiba yang merusak pola fundamental rupiah. Bank Indonesia berkomitmen terus menggunakan instrumen spot, DNDF, maupun NDF untuk menjaga stabilitas pasar karena hasilnya dinilai masih cukup efektif hingga saat ini.