Strategi Robotik dalam Pemadaman Kebakaran Gudang Kimia di Kalideres

Dinas Gulkarmat Jakarta Barat mengerahkan unit robot pemadam untuk mengatasi kebakaran gudang di Tegal Alur guna menghindari paparan gas beracun bagi petugas.

Peristiwa kebakaran hebat melanda kawasan pergudangan yang berlokasi di Jalan Rawa Melati A, Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada Senin malam tanggal 11 Mei 2026.

Insiden ini memicu kepanikan warga sekitar karena kobaran api yang sangat besar dan cepat merambat di antara bangunan gudang. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat segera merespons laporan tersebut dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk mencegah api meluas ke pemukiman warga. Situasi di lapangan menjadi sangat kompleks karena gedung-gedung yang terbakar diduga menyimpan berbagai macam material berbahaya yang dapat memicu ledakan sewaktu-waktu.

Mengingat risiko tinggi yang mengintai para petugas, pihak Gulkarmat mengambil langkah strategis dengan menurunkan unit robot pemadam kebakaran. Penggunaan teknologi robotik ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai upaya preventif untuk melindungi keselamatan para personel di lapangan. Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syaiful Kahfi, menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama dari unit robotik ini adalah untuk memastikan petugas tidak harus berhadapan langsung dengan potensi racun yang terkandung dalam asap kebakaran.

Material kimia yang terbakar menghasilkan gas beracun yang sangat berbahaya jika terhirup oleh manusia tanpa peralatan pelindung yang sangat memadai. Oleh karena itu, mobil robotik dikerahkan untuk menerjang titik api utama. Namun, tantangan di lapangan ternyata cukup berat. Operasi pemadaman menggunakan robot ini memerlukan tekanan air yang sangat tinggi untuk bisa memadamkan material kimia yang terbakar dengan efektif.

Setelah beroperasi selama kurang lebih tiga puluh menit, unit robotik tersebut terpaksa ditarik mundur karena kendala teknis terkait kebutuhan tekanan air. Meskipun demikian, intervensi awal oleh robot tersebut dianggap sangat membantu dalam memetakan titik panas dan mengurangi intensitas api sebelum petugas manusia masuk. Setelah robot ditarik, proses pemadaman dilanjutkan secara manual oleh para petugas yang sudah terlatih. Untuk mengantisipasi gas berbahaya yang masih menyelimuti area kebakaran, seluruh personel yang melakukan pemadaman manual diwajibkan mengenakan masker khusus dan alat bantu pernapasan.

Hal ini menjadi prosedur standar mengingat banyaknya botol berisi bahan kimia dan gas yang ditemukan di dalam gudang tersebut. Syaiful Kahfi menambahkan bahwa strategi ini terbukti efektif dalam mencegah api merembet ke bangunan lain di sekitarnya, meskipun petugas sempat mengalami kendala dalam mencari sumber air yang memadai di sekitar lokasi kejadian. Kerja keras para petugas memastikan bahwa area sekitar tetap aman dan api tidak meluas ke zona pemukiman.

Skala operasi pemadaman ini melibatkan kekuatan besar dengan total 25 unit mobil pemadam kebakaran dan 125 personel gabungan. Sinergi terjadi antara petugas dari Jakarta Barat yang menurunkan 22 unit mobil dan dukungan dari Jakarta Utara yang mengirimkan 3 unit mobil pemadam. Kehadiran unit dari Jakarta Utara ini terjadi karena adanya laporan warga yang masuk ke Kantor Sektor Kamal, sehingga mereka dapat tiba lebih cepat di lokasi karena posisi pos mereka yang berada tepat di belakang area kebakaran.

Koordinasi yang cepat antarwilayah ini menjadi kunci dalam mengendalikan situasi yang mencekam tersebut. Hal yang paling mengkhawatirkan selama proses pemadaman adalah terjadinya rentetan ledakan kecil yang terus menerus. Berdasarkan investigasi awal di lapangan, ledakan tersebut berasal dari botol-botol berisi bahan kimia seperti tiner atau zat gas lainnya yang tersambar api. Ledakan ini menyebabkan benda-benda seperti botol parfum atau tabung gas kecil terlempar ke udara, yang semakin meningkatkan risiko bagi para petugas.

Syaiful menekankan bahwa ketidaktahuan mengenai jenis bahan kimia yang terkandung dalam asap membuat penggunaan alat bantu pernapasan menjadi harga mati bagi setiap anggota yang masuk ke zona merah. Hingga api berhasil dijinakkan, belum dapat dipastikan secara detail apakah gudang-gudang yang terbakar tersebut berada di bawah satu kepemilikan yang sama atau merupakan milik beberapa pihak yang berbeda. Namun, kabar baiknya adalah tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka berat akibat insiden kebakaran ini.

Pihak berwenang masih melakukan pendataan terkait kerugian materiil yang dialami oleh pemilik gudang. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap penyimpanan bahan kimia berbahaya di kawasan pergudangan agar tidak membahayakan lingkungan sekitar





