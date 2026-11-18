Vale Indonesia menghadapi tekanan margin dan harga nikel global melalui diversifikasi produk hilirisasi dan efisiensi energi. Simak strategi detail CEO Bernardus Irmanto hingga dampak terhadap profitabilitas kuartal III-2026.

Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Vale Indonesia Tbk atau INCO, Bernardus Irmanto, mengumumkan strategi mitigasi risiko perusahaan untuk menjaga stabilitas kinerja operasional di tengah ketidakpastian pasar komoditas nikel yang fluktuatif. Volatilitas harga global saat ini berdampak signifikan terhadap kedua sisi laporan keuangan, yaitu menekan pendapatan top line sekaligus menggerus laba bersih bottom line akibat naiknya biaya produksi.

Strategi Diversifikasi untuk Minimalkan Risiko Margin

Anto, sapaan akrab Bernardus Irmanto, menegaskan bahwa fokus utama manajemen saat ini adalah menjaga kualitas margin di tengah tekanan volatilitas harga yang sangat tinggi. Penurunan harga nikel dunia pada pertengahan Oktober 2026 telah menyentuh level terendah sepanjang tahun ini, bahkan terendah sejak Desember 2025, dengan harga mencatat US$15.137 per ton berdasarkan data Trading Economics pada Kamis 15 Oktober 2026. Fluktuasi ini dipicu oleh kelebihan pasokan global yang tak mampu diserap oleh permintaan yang stagnan.

Also read Tantangan Bisnis Pertahanan Indonesia & Korea Selatan: Kepercayaan

Untuk melawan dampak negatif tersebut, Vale Indonesia terus menggenjot program diversifikasi produk melalui proyek hilirisasi. Dengan beroperasinya fasilitas, portofolio produk INCO tidak lagi bertumpu hanya pada nikel matte, tetapi juga merambah ke Mixed Hydroxide Precipitate atau MHP hingga bijih nikel. Hal ini bertujuan agar ketika satu produk terkena risiko harga, perusahaan masih memiliki produk lain sebagai penopang pendapatan. Proyek hilirisasi terbaru mencakup peresmian smelter nikel berteknologi High Pressure Acid Leaching atau HPAL Pomalaa di Sulawesi Tenggara pada tahun ini, disusul dengan proyek HPAL Bahodopi di Sulawesi Tengah tahun depan.

Optimalisasi Energi dan Efisiensi Operasional Sorowako

Selain diversifikasi, Bernardus Irmanto menekankan pentingnya pengendalian biaya melalui optimalisasi produktivitas aset dan efektivitas operasional. Di blok operasional Sorowako, komponen energi menyerap porsi biaya produksi yang paling besar, sehingga perusahaan berupaya menekan intensitas energi yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap satu ton nikel matte. Langkah efisiensi ini dirancang untuk memberikan dampak ganda, yakni meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sekaligus mendukung aspek keberlanjutan atau sustainability Vale.

Advertisement

Pengurangan intensitas energi yang digunakan dalam operasional perseroan secara langsung berkaitan dengan penurunan emisi karbon yang dikeluarkan. Semakin kecil energi yang digunakan, maka jejak karbon perusahaan akan semakin kecil, yang sejalan dengan komitmen keberlanjutan lingkungan. Antoine menambahkan bahwa strategi ini bukan sekadar efisiensi, tetapi juga cara meningkatkan produktivitas dan memitigasi risiko pasar secara berkelanjutan. Dari sisi investasi, Vale memiliki tiga megaproyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai sekitar US$8,7 miliar atau sekitar Rp155 triliun dengan asumsi kurs Rp17.860 per US$. Ketiga proyek tersebut merupakan bagian dari Indonesia Growth Project atau IGP yang dikembangkan untuk memenuhi komitmen perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK.

Kondisi Pasar Global dan Proyeksi Surplus Nikel 2026

Tekanan harga nikel terutama dipicu oleh melimpahnya pasokan global sementara prospek permintaan belum cukup kuat untuk menyerap peningkatan produksi. International Nickel Study Group atau INSG memperkirakan pasar nikel global mengalami surplus sebesar 19.000 ton pada tahun 2026. Angka ini berbalik drastis dari proyeksi sebelumnya yang memperkirakan defisit sebesar 32.000 ton. Dalam proyeksi Oktober 2026, produksi nikel primer global diperkirakan mencapai 3,87 juta ton, sementara konsumsi tercatat sebesar 3,85 juta ton.

Meskipun masih dalam kondisi surplus, kelebihan pasokan tersebut menyusut tajam dibandingkan surplus sebesar 299.000 ton pada tahun 2025. Namun, surplus diperkirakan kembali meningkat menjadi 70.000 ton pada tahun 2027. Data dari Trading Economics menunjukkan bahwa pada Rabu 18 November 2026, harga nikel tercatat berada pada level US$16.108 per ton. Harga tersebut turun 0,43% secara mingguan, namun masih menunjukkan peningkatan sebesar 10,18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Respons Finansial Kuartal III-2026 PT Vale Indonesia

Menanggapi dinamika pasar tersebut, PT Vale Indonesia Tbk atau INCO mencatatkan performa finansial yang positif di kuartal III-2026. Perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar US$147,12 juta atau sekitar Rp2,67 triliun hingga kuartal III-2026. Angka tersebut melonjak tajam sebesar 180% dari periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar US$52,45 juta. Peningkatan laba bersih ini menunjukkan efektivitas strategi mitigasi risiko yang diterapkan manajemen dalam menghadapi gejolak harga nikel global.

Advertisement

Proyek hilirisasi yang dimiliki Vale mencakup HPAL di Bahodopi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, proyek HPAL Pomalaa di Sulawesi Tenggara, serta pengembangan Limonit Sorowako di Sulawesi Selatan. Ketiga proyek tersebut merupakan bagian dari Indonesia Growth Project atau IGP yang dikembangkan untuk memenuhi komitmen perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK, sekaligus mengoptimalkan nilai tambah sumber daya mineral nasional. Dengan kombinasi diversifikasi produk, efisiensi energi, dan proyek hilirisasi berskala besar, INCO berupaya mempertahankan posisi kompetitifnya di tengah persaingan industri nikel global yang semakin ketat.