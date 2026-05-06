Strategi Komprehensif Pemprov Sumsel dan Menko Polkam dalam Mitigasi Karhutla 2026

Pemprov Sumatera Selatan bersama Menko Polkam menggelar apel siaga dan mengaktifkan desk penanggulangan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 melalui penguatan sinergi antarinstansi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengambil langkah proaktif dalam mengantisipasi ancaman bencana tahunan melalui penyelenggaraan apel siaga sebagai persiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla untuk musim kemarau tahun 2026.

Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh elemen pemerintah daerah serta instansi terkait memiliki kesiapan yang matang dalam hal pencegahan dan mitigasi di wilayah-wilayah yang secara historis tergolong rawan kebakaran. Kegiatan yang dipusatkan di Palembang ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan sebuah komitmen nyata untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang sering kali melanda wilayah Sumatera Selatan setiap kali musim kemarau tiba.

Dengan menggalang kekuatan sejak dini, diharapkan seluruh personel di lapangan dapat bergerak lebih cepat dalam mendeteksi titik panas atau hotspot sebelum api meluas menjadi kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, memberikan penekanan khusus bahwa penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah. Menurut beliau, diperlukan sebuah kolaborasi yang sangat kuat dan terintegrasi antarberbagai instansi, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa.

Djamari mengingatkan bahwa dampak dari kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berhenti pada rusaknya ekosistem hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga merambah pada krisis kesehatan masyarakat akibat kabut asap yang mengganggu pernapasan. Selain itu, sektor ekonomi juga akan terdampak secara signifikan, terutama dalam hal transportasi udara dan produktivitas pertanian yang terganggu.

Oleh karena itu, Djamari menegaskan bahwa paradigma penanganan harus bergeser secara total, di mana fokus utama harus diletakkan pada upaya pencegahan yang masif daripada hanya mengandalkan aksi pemadaman saat api sudah berkobar. Beliau menyatakan bahwa Karhutla adalah bencana yang berulang, sehingga sinergi yang kokoh antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar respons penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien. Guna mendukung efektivitas koordinasi tersebut, pemerintah secara resmi mengaktifkan kembali desk penanggulangan Karhutla.

Kehadiran desk ini bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi kebijakan pengendalian di lapangan serta memperketat pemantauan wilayah rawan melalui teknologi pemetaan terbaru. Melalui mekanisme kerja desk ini, diharapkan keterlibatan seluruh kementerian, lembaga negara, serta pihak swasta dapat berjalan secara optimal. Fokus utama dari desk ini mencakup tiga aspek krusial, yaitu pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat, penanggulangan melalui pengerahan personel dan peralatan pemadaman, serta penegakan hukum yang tegas bagi oknum atau korporasi yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan.

Dengan adanya pusat koordinasi yang terpusat, hambatan birokrasi dalam proses pengambilan keputusan saat keadaan darurat dapat dipangkas, sehingga instruksi dari pimpinan dapat langsung terimplementasi di titik lokasi kebakaran. Lebih lanjut, upaya mitigasi ini juga diharapkan mampu mengedukasi masyarakat luas mengenai pentingnya menjaga kelestarian lahan gambut yang menjadi karakteristik utama wilayah Sumatera Selatan. Lahan gambut yang kering sangat rentan terbakar dan sulit dipadamkan jika api sudah masuk ke lapisan bawah tanah.

Oleh karena itu, strategi pembasahan lahan atau reweting menjadi salah satu poin penting yang akan dikawal melalui koordinasi desk Karhutla tersebut. Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta melaporkan setiap indikasi pembakaran lahan kepada pihak berwenang. Dengan adanya pengawasan ketat dan kesadaran kolektif, target untuk menekan jumlah titik panas secara signifikan pada tahun 2026 dapat tercapai.

Sinergi antara ketegasan hukum, kecepatan aksi lapangan, dan dukungan teknologi diharapkan dapat memutus rantai bencana tahunan ini demi mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang di Bumi Sriwijaya





