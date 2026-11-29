Budi Raharjo dari Shildt Financial Planning menjelaskan bahwa usia 40 tahun bukan waktu terlambat untuk investasi. Pelajari strategi kesiapan pensiun melalui peningkatan skill dan pendapatan realistis.

Krisis finansial dan kecemasan akan masa depan menjadi isu mendesak yang dialami banyak pekerja menjelang usia kepala empat. Persepsi bahwa usia 40 tahun sudah terlalu terlambat untuk mulai mengumpulkan aset sering kali menjadi penghalang utama dalam perencanaan keuangan jangka panjang.

Founder dan Partner Firma Shildt Financial Planning Budi Raharjo menegaskan bahwa perasaan cemas ini adalah respon alami ketika pekerja menyadari jarak menuju masa pensiun semakin dekat. Dalam podcast Kaum Tengah episode Strategi Pensiun Dini yang tayang pada Jumat (27/11/2026), Budi menjelaskan bahwa periode ini memicu evaluasi mendalam tentang arah karier dan stabilitas finansial.

Also read Prediksi Zodiak Libra: Kesempatan Emas untuk Keuangan dan Cinta

Evaluasi Diri dan Mitos Terlambat Investasi

Budi Raharjo menegaskan bahwa usia 40 tahun bukanlah titik akhir atau waktu terlambat untuk memulai investasi serius. Keresahan yang muncul biasanya disebabkan oleh pertanyaan eksistensial tentang apakah karir saat ini masih berada di jalur yang benar atau perlu dilakukan perubahan drastis. Banyak karyawan pada rentang usia ini mulai khawatir menghadapi masa pensiun di usia 55 tahun dengan sisa waktu sekitar 15 tahun lagi.

Pada fase ini, pekerja umumnya mulai mempertimbangkan berbagai opsi strategis seperti mengambil posisi tambahan, belok kanan ke industri lain, atau tetap bertahan di jalur saat ini. Ketakutan terhadap ketidakpastian ekonomi sering kali membuat mereka merasa tertinggal dibandingkan rekan sejawat yang sudah mulai berinvestasi lebih dini. Namun, realitas pasar menunjukkan bahwa memulai di usia 40 tahun masih sangat memungkinkan untuk mengejar ketertinggalan aset.

Advertisement

Menyikapi Risiko Investasi dan Perangkap Penghematan

Salah satu kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh generasi dewasa muda adalah hanya berfokus pada pengurangan pengeluaran atau menabung ketat. Budi Raharjo mencatat bahwa banyak individu baru menyadari pentingnya investasi di usia 40-an karena tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah, namun mereka salah kaprah dalam pendekatannya.

Alih-alih berinvestasi pada instrumen yang menjanjikan imbal hasil tinggi secara instan, pendekatan yang lebih aman adalah dengan meningkatkan sumber penghasilan utama. Semakin tinggi keuntungan yang diincar dari setiap rupiah yang diinvestasikan, maka risiko kehilangan dana yang sudah dikumpulkan juga akan meningkat secara proporsional.

Strategi yang lebih cerdas adalah memprioritaskan penciptaan pendapatan yang lebih besar daripada sekadar memotong anggaran harian. Dengan meningkatkan arus kas masuk, pekerja dapat menempatkan uang pada instrumen yang lebih konservatif dan aman, sehingga melindungi modal dari volatilitas pasar yang berbahaya bagi keamanan dana pensiun.

Memanfaatkan Modal Pengalaman dan Keahlian

Keunggulan utama yang dimiliki pekerja di usia 40 tahun dibandingkan saat awal karier adalah akumulasi pengetahuan dan keahlian praktis. Budi Raharjo menekankan bahwa pengetahuan hanyalah teori, sedangkan keahlian adalah pengetahuan yang sudah diterapkan dalam konteks nyata. Kombinasi keduanya menjadi aset bernilai tinggi di dunia profesional.

Advertisement

Semakin lama seseorang menempuh perjalanan karier, semakin teruji kemampuan dan jam terbang yang dimilikinya. Hal ini secara langsung akan meningkatkan nilai tawar di pasar kerja atau bisnis. Individu dengan keahlian tinggi dan pengalaman mendalam cenderung mendapatkan kompensasi finansial yang lebih mahal dan stabil dari pemberi kerja atau klien.

Untuk memaksimalkan potensi ini, pekerja disarankan untuk melakukan pemetaan kembali kompetensi mereka terhadap kebutuhan pasar dalam 5 hingga 15 tahun ke depan. Evaluasi ini krusial untuk menentukan langkah strategis apakah perlu meningkatkan kualifikasi, berpindah perusahaan, membangun bisnis mandiri, atau mempelajari teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) untuk menghadapi disrupsi industri.

Perencanaan Dana Pensiun yang Realistis dan Terukur

Sisa waktu 15 hingga 16 tahun sebelum usia pensiun harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghitung target dana hari tua secara akurat. Langkah pertama yang mutlak dilakukan adalah menentukan rencana aktivitas pasca-pensiun dengan jelas. Tanpa kejelasan mengenai gaya hidup yang diinginkan, mustahil untuk menghitung kebutuhan finansial yang akurat.

Budi Raharjo menyarankan agar pekerja mulai menghitung berapa besar biaya hidup yang dibutuhkan setiap bulan setelah tidak lagi bekerja sebagai karyawan. Angka ini akan menjadi dasar dalam menyusun strategi investasi dan penumpukan aset yang realistis. Kesadaran akan kebutuhan aktual akan membantu menghindari kesalahan perencanaan yang berujung pada ketidakmampuan finansial di masa tua.