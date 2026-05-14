Strategi Juventus Perkuat Lini Tengah: Bidik Bernardo Silva, Brahim Diaz dan Davide Frattesi

Juventus tengah berburu pemain kreatif untuk meningkatkan kualitas serangan di bawah arahan Luciano Spalletti dengan mengincar tiga target utama.

Juventus saat ini sedang berada dalam fase transformasi besar untuk mengembalikan kejayaan mereka di panggung domestik maupun Eropa. Salah satu prioritas utama manajemen adalah memperkuat sektor lini tengah yang dinilai masih kekurangan sentuhan kreatif.

Pelatih Luciano Spalletti menginginkan kehadiran pemain yang tidak hanya mampu menjaga penguasaan bola, tetapi juga memiliki visi bermain yang tajam untuk membuka ruang bagi para penyerang serta menghadirkan variasi serangan yang sulit diprediksi oleh lawan. Dalam upaya mencapai target tersebut, nama Bernardo Silva menjadi target utama yang sangat diinginkan. Gelandang asal Portugal ini dikenal memiliki kecerdasan taktis yang luar biasa dan kemampuan dribel yang mampu mengoyak pertahanan lawan.

Kepergiannya dari Manchester City pada akhir musim nanti membuka peluang besar bagi Si Nyonya Tua untuk mendapatkan jasa pemain kelas dunia tersebut. Silva dianggap sebagai sosok ideal karena fleksibilitasnya yang bisa bermain sebagai gelandang serang maupun pemain sayap kanan. Meskipun tersedia secara gratis setelah kontraknya habis, persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya dipastikan akan sangat sengit mengingat banyak klub besar dari Eropa dan Timur Tengah yang juga mengincar pemain berusia 31 tahun ini.

Namun, menyadari bahwa perburuan Bernardo Silva penuh dengan risiko kegagalan, Juventus telah menyiapkan rencana cadangan dengan membidik Brahim Diaz. Pemain asal Spanyol yang saat ini membela Real Madrid tersebut dipandang memiliki profil yang mirip dengan Silva dalam hal kreativitas dan kemampuan individu. Brahim Diaz adalah gelandang serang berkaki kiri yang sangat efektif ketika bergerak dari sisi kanan lapangan, sebuah karakteristik yang sangat dibutuhkan dalam skema permainan Spalletti.

Selain kemampuan teknisnya yang mumpuni, nilai tambah utama dari Diaz adalah pengalamannya yang sudah teruji di Serie A bersama AC Milan pada periode 2020 hingga 2023. Selama masa baktinya di Milan, Diaz seringkali menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan Juventus melalui tembakan jarak jauh yang akurat dan aksi individu yang eksplosif.

Mengingat statusnya yang saat ini hanya menjadi pemain pelapis di Madrid dan adanya kemungkinan pergantian pelatih di Los Blancos, Juventus melihat ada peluang besar untuk meyakinkan Diaz agar kembali ke Italia dan menjadi bintang utama di Turin. Opsi ketiga yang sedang dipantau secara intensif adalah Davide Frattesi yang saat ini bermain untuk Inter Milan.

Berbeda dengan Silva dan Diaz yang lebih condong ke arah kreativitas murni, Frattesi menawarkan profil sebagai gelandang box-to-box yang memiliki stamina tinggi dan kemampuan penyisipan ke kotak penalti lawan yang sangat mematikan. Pemain Timnas Italia ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Luciano Spalletti, mengingat sang pelatih telah memberikan kepercayaan penuh kepadanya saat menukangi skuad Azzurri. Namun, upaya Juventus untuk memboyong Frattesi diprediksi akan menemui jalan terjal.

Inter Milan kabarnya mematok harga minimal 30 juta euro atau sekitar 614 miliar rupiah untuk melepas pemainnya tersebut. Selain kendala finansial, terdapat hambatan diplomatik karena Inter lebih cenderung menjual Frattesi ke klub di luar Italia guna menghindari penguatan rival domestik mereka. Meski demikian, berkurangnya menit bermain Frattesi di bawah arahan Cristian Chivu musim ini bisa menjadi celah bagi Juventus untuk masuk dan memberikan tawaran yang lebih menarik bagi sang pemain.

Ketiga opsi ini menunjukkan ambisi besar Juventus dalam membangun lini tengah yang seimbang antara kreativitas, pengalaman, dan kekuatan fisik guna bersaing di papan atas klasemen Serie A





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juventus Bursa Transfer Bernardo Silva Brahim Diaz Davide Frattesi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Video: Pacu Ekonomi Digital, Infrastruktur Data Center Wajib DiperkuatDorong Ekonomi Digital, RI Wajib Perkuat Infrastruktur Data Center - Pasokan Listrik

Read more »

Video: Selamatkan IHSG & Rupiah, Investor Butuh Aksi Nyata PemerintahSelamatkan IHSG & Rupiah, Investor Butuh Aksi Nyata Pemerintah Perkuat Ekonomi & Atasi Defisit APBN

Read more »

Pemerintah RI dan Rusia Teken Agreed Minutes, Perkuat Kerja Sama Sektor Energi hingga Pengelolaan SampahIndonesia dan Rusia teken agreed minutes perkuat kerja sama sektor energi, perdagangan, dan pengelolaan sampah.

Read more »

PGE perkuat integrasi efisiensi energi di seluruh lini bisnisPT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) memperkuat integrasi efisiensi energi dan pengurangan emisi di seluruh lini bisnis dan operasional yang merupakan ...

Read more »