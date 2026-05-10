Strategi John Herdman Hadapi Grup Neraka Piala Asia 2027

John Herdman mengupas strategi Timnas Indonesia dalam menghadapi Qatar, Jepang, dan Thailand di Piala Asia 2027 serta mengapresiasi warisan Shin Tae-yong.

Pelatih Timnas Indonesia , John Herdman , kini tengah bersiap menghadapi tantangan besar setelah hasil undian Piala Asia 2027 menempatkan Skuad Garuda ke dalam grup yang dijuluki sebagai grup neraka.

Berada dalam satu grup bersama tim raksasa seperti Jepang dan Qatar, serta tim kuat Asia Tenggara yakni Thailand, menjadi ujian berat bagi stabilitas dan mentalitas para pemain Indonesia. Herdman menyadari sepenuhnya bahwa persaingan di grup ini akan sangat sengit mengingat kualitas teknis lawan yang berada di level tertinggi benua Asia.

Qatar sebagai juara bertahan tentu memiliki motivasi besar untuk mempertahankan gelar, sementara Jepang dikenal sebagai tim yang konsisten memberikan performa gemilang tidak hanya di level Asia tetapi juga di panggung Piala Dunia. Dalam pernyataan resminya melalui kanal YouTube AFC, Herdman menegaskan bahwa strategi utama tim adalah mengincar kemenangan dalam laga melawan Thailand. Baginya, Thailand merupakan target yang paling realistis untuk dikalahkan guna mengamankan poin penting demi menjaga peluang lolos ke fase gugur.

Meskipun mengakui bahwa Thailand di bawah arahan Anthony Hudson adalah tim yang sangat kuat dan berbahaya, Herdman merasa bahwa pertandingan tersebut adalah kunci utama bagi Indonesia. Sementara itu, laga melawan Qatar dan Jepang ia pandang sebagai ujian besar yang akan mengukur sejauh mana perkembangan kualitas permainan Skuad Garuda saat ini dibandingkan dengan standar elit dunia. Hal menarik lainnya adalah apresiasi tinggi yang diberikan oleh John Herdman terhadap fondasi yang telah dibangun oleh pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong.

Herdman tidak menutup mata terhadap pencapaian bersejarah yang diraih oleh STY, terutama keberhasilan membawa Timnas Indonesia lolos dari fase grup untuk pertama kalinya pada edisi sebelumnya. Menurut Herdman, keberhasilan tersebut bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras dan transformasi sistematis yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Fondasi kuat yang telah diletakkan oleh Shin Tae-yong inilah yang menjadi modal berharga bagi Herdman untuk membawa tim melangkah lebih jauh lagi dalam kompetisi mendatang.

Lebih lanjut, Herdman menjelaskan bahwa misi utamanya saat ini adalah melanjutkan tongkat estafet kesuksesan tersebut. Ia ingin memastikan bahwa kemajuan yang telah dicapai tidak berhenti begitu saja, melainkan terus meningkat hingga Indonesia mampu bersaing secara kompetitif di babak yang lebih dalam. Tantangan menghadapi grup berat ini justru dipandang sebagai kesempatan emas untuk menguji nyali dan kemampuan taktis para pemain di bawah tekanan tinggi.

Dengan komposisi pemain yang semakin matang dan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, Herdman optimis bahwa Garuda bisa memberikan kejutan besar bagi dunia internasional. Menghadapi turnamen sebesar Piala Asia, persiapan fisik dan mental menjadi prioritas utama. Herdman menekankan pentingnya kedisiplinan dan semangat juang yang tinggi bagi setiap pemain yang terpilih masuk dalam skuad. Persaingan internal untuk memperebutkan posisi utama di tim nasional juga diharapkan dapat memacu performa individu pemain agar mencapai level maksimal.

Dukungan dari suporter setia, seperti yang sering terlihat dalam berbagai laga domestik maupun internasional, diharapkan menjadi energi tambahan bagi tim untuk berjuang habis-habisan di lapangan hijau demi mengharumkan nama bangsa di kancah Asia. Secara keseluruhan, perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027 akan menjadi babak baru yang penuh dengan drama dan tantangan.

Dengan visi yang jelas dari John Herdman dan warisan prestasi dari Shin Tae-yong, harapan publik sepak bola tanah air kini tertumpu pada kemampuan Skuad Garuda untuk menembus batasan dan membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar tim pelengkap, melainkan kekuatan baru yang patut diperhitungkan di level Asia. Setiap tetes keringat dalam sesi latihan dan strategi yang disusun dengan cermat akan menjadi kunci apakah Indonesia mampu keluar dari grup neraka ini atau justru harus belajar dari kekalahan untuk masa depan yang lebih baik





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Indonesia Piala Asia 2027 John Herdman Shin Tae-Yong Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

John Herdman Masih Berharap Lebih dari Perak Emas Piala Asia 2023Setelah berhasil membawa Timnas Indonesia lolos dari fase grup ke Piala Asia 2023, John Herdman tetap menargetkan lebih dari perak emas. Targetnya untuk melampaui prestasi Skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong.

Read more »

John Herdman Usai Hasil Undian Piala Asia 2027: Indonesia Harus Ambil Langkah Besar dalam 6 BulanJohn Herdman menegaskan Timnas Indonesia harus mengambil langkah besar dalam enam bulan demi siap bersaing di Piala Asia 2027.

Read more »

Reaksi John Herdman usai Timnas Indonesia Segrup dengan Jepang di Piala Asia 2027Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman memberi reaksi usai Skuad Garuda masuk grup neraka Piala Asia 2027 bersama Timnas Jepang, Qatar, serta Thailand.

Read more »

Masuk Grup Neraka Piala Asia 2027, John Herdman Minta Timnas Indonesia Nikmati Status UnderdogPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »